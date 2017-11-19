TBMM'de başkanlık seçimi haftası

TBMM Genel Kurulu'nda, yarın 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanlığı için; AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu aday oldu.

Genel Kurul'da, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Mevcut milletvekili dağılımına göre, TBMM Başkanı'nın üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

Başkanın ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da aynı gün gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda, bazı vergi düzenlemelerini de içeren 127 maddelik "torba tasarının" müzakerelerine dördüncü bölüm üzerinden devam edilecek.

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak.

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için, fiyatı 40 bini aşmayanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinden farklı farklı alınan ÖİV, her bir hizmet için yüzde 7,5 olacak.

Çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın (asgari ücret) altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanacak. Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek.

Bazı kamu lojmanları satışa çıkacak.

Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.

"Projesi olan ancak kaynağı bulunmayan girişimcilere finansman sağlayacak" kitle fonlaması uygulaması hayata geçiriliyor.

Engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin TL'yi aşmayan araçlar için uygulanacak. Motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınacak. Düzenleme 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak.

Sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay ve meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak.

BÜTÇE TAKVİMİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2018 yılı bütçe mesaisi bu hafta sona erecek.

Komisyonun bu haftaki bütçe takvimi şöyle:

20 KASIM PAZARTESİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

21 KASIM SALI: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü

22 KASIM ÇARŞAMBA: Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletmesi Başkanlığı

23 KASIM PERŞEMBE: Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu

24 KASIM CUMA: Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Gelir Bütçesi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda; cuma günü bakanlık ve kurum bütçelerinin yanı sıra, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddeleri de ayrı ayrı görüşülecek.

Böylece, bakanlıklar ve kurumların 2018 yılı bütçelerinin komisyondaki mesaisi sona erecek.

LEYLA ZANA'NIN DEVAMSIZLIK DOSYASI

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın, "Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde andiçmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmamasına bağlı olarak devamsızlık yaptığına" ilişkin Hazırlık Komisyonun raporunu 21 Kasım günü görüşecek.

Karma Komisyon Zana'nın, "devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi" yönünde karar verirse, dosya TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek. Genel Kurul da aynı yönde karar verirse Zana'nın milletvekilliği düşürülecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 23 Kasım günü basına kapalı toplanacak.

Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu da çalışmalarına devam edecek.

AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin grup toplantıları yapılacak. AK Parti Grup toplantısında bu hafta milletvekillerine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hitap edecek.

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