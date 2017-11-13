TBMM'nin yeni başkanı bu hafta belli olacak

TBMM’yi 26. dönemin ikinci yarısında yönetecek başkanın ismi, bu hafta belli oluyor. AK Parti’nin adayıyla birlikte tüm adaylar en geç 16 Kasım Perşembe gece yarısına kadar resmi başvurularını yapacak. AK Parti’de, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı Kahraman’a bıraktığı, Kahraman’ın istediği sürece başkanlığa devam edeceği belirtiliyor.
Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre kulislerde, olası kan değişiminde aday olabilecek isimler arasında Bekir Bozdağ ve Hayati Yazıcı öne çıkıyor. AK Parti’nin bu dönem 2002 ayarlarına döneceği, toplumun farklı kesimlerine açılan “merkez” parti siyaseti izleme konusunda daha hassas davranacağı, bu çerçevede Kahraman’ın değişme ihtimalinin yüksek olduğu da kaydediliyor. AK Parti’de Refah Partisi döneminden beri siyaset yapan bazı isimler ise “Bizim mahallenin ağabeyi olarak bizim mahalleye hitap edecek isim olarak Kahraman’ın görevinde kalma ihtimali yüksek” görüşünü savunuyor.
PERŞEMBE AKŞAMI SON
Meclis Başkanı’nın göreve başladığı 22 Kasım itibarıyla 2 yıllık görev süresi dolacağından, seçim takvimi 10 gün öncesine denk gelen dün sabahtan itibaren başladı. Adayların en geç 16 Kasım gece yarısına kadar başvurularını yapması gerekiyor. Henüz ismi açıklanmasa da yöntem olarak, AK Parti’nin adayının hem kendi başvurusunu yapacağı hem de AK Parti milletvekillerinin imzalarıyla aday gösterileceği belirtiliyor. Seçim ise 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak ve sonuçlandırılacak. Yeter sayıya 3’üncü turda ulaşılması beklendiğinden 3 turun da aynı gün yapılması planlandı. Aynı gün sabah saatlerinde yapılacak AK Parti Grup Toplantısı’nda, grup başkanvekilleri ve divan üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.
TEMİZEL, ADAN VE IRMAK
CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’i, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan’ı, HDP de cezaevinde bulunan Hakkâri Milletvekili Selma Irmak’ı başkanlığa aday gösterecek. TBMM Başkanlık Divanı’nda da görev değişikliği bekleniyor.
TBMM Başkanvekili CHP’li Akif Hamzaçebi, parti içi yapılan seçimde en çok oyu Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün alınca, karara tepki göstererek makam odasını hemen boşalttı. Hamzaçebi odaları değiştirmek istedi ve Tüzün henüz resmen TBMM Başkanvekili seçilmeden makam odasına taşınmış oldu. Başkan seçimi tamamlandıktan sonra partilerin başkanlık divanı üyelikleri için isimler genel kurula sunulacak.
YOĞUN MESAİ
Öte yandan Meclis bu hafta, pazartesi ve cuma günleri de dahil yoğun bir mesai yapacak. Genel kurulda torba yasa, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise bakanlıklar ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşülmesine devam edilecek.
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