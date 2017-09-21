TBMM olağanüstü toplanıyor

Erbil referandumu öncesi TBMM Irak tezkeresi için Cumartesi günü olağanüstü toplanıyor. TBMM 1 Ekim'e kadar tatildeydi ancak hükümetin talebi üzerinde toplanma kararı alındı. MGK'da bu yönde bir karar alınması ardından Bakanlar Kuruluna tavsiye edilmesi bekleniyor. Gözler yarınki yapılacak Bakanlar Kurulu ve MGK'da.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacak" dedi.