Hemen her gün Türkiye’nin dört bir yanından tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili haberler geliyor. Öyle ki daha birkaç ay önce İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 milyon dolara satılacak Roma ve Bizans dönemlerine ait 1981 parça tarihi eser ele geçirildi. Şanlıurfa Müze Müdürlüğü denetiminde bulunan 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait hayvan figürünün kaybolduğunu da yine Habertürk duyurmuştu. Gazete Habertürk'ten Nagihan Alan Yiğit'in haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ( TBMM) kaçakçılıkla mücadele amacıyla kurduğu araştırma komisyonu raporu tarihi eser kaçakçılığının boyutunu ortaya koydu. Nisan ayında yayımlanan TBMM Kaçakçılıkla Mücadele Komisyonu raporuna göre, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında son 5 yılda yaşanan 12 bin 84 olayda 373 bin eser ele geçirildi.
YÜZDE 61’İ İZİNSİZ KAZI
Rapora göre 2012-2017 içerisinde Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı olaylarının yüzde 61’ini izinsiz kazılar, yüzde 19’unu ise sit koşullarına aykırı hareket suçları oluşturuyor. Raporda, Antalya’nın 577 olayla en çok kaçakçılık olayının yaşandığı il olduğu belirtildi. Antalya’yı 361 olayla İzmir, 359 olayla Konya, 346 olayla Muğla ve 281 olayla Manisa izledi.
SİKKE İLK SIRADA
Tek bir olayda binlerce ufak obje ele geçirilmesi gibi durumlardan dolayı, eser sayısının suç ile mücadelede baz alınmaması gerektiği ifade edilen raporda emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde ele geçirilen tarihî eserlerin büyük bir kısmının sikkelerden oluştuğu belirtildi. Bunun sebebi ise raporda “Sikkelerin dedektör ile kolaylıkla tespit edilebilmesi, hacim olarak fazla yer kaplamaması, bir yerden bir yere naklinin kolay olması, yurtiçi ve yurtdışında alıcısının çok olması” olarak aktarıldı.
4 BİN 314’Ü İADE EDİLDİ
Yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılan kültür varlıklarından, koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, 2003-2017 yılları arasında Almanya, Avusturya, Avustralya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, İsviçre, İngiltere ve Sırbistan’dan 4 bin 314 adet kültür varlığı Türkiye’ye iade edildi. Söz konusu eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze müdürlüklerinde koruma altına alınarak yerli ve yabancı bilim insanları ile meraklıları için ziyarete açıldı. Öte yandan raporda; yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılan ve halen Almanya, ABD, İtalya, Fransa, Danimarka, Bulgaristan, İsviçre ve İngiltere’de bulunan kültür varlıklarının iade çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.