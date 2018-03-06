TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 21 milletvekiline ait 23 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu ve Buldan'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri, siyasi parti gruplarına göre şöyle:

HDP Grubu: Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Van Milletvekili Adem Geveri, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve Şırnak Milletvekili Aycan İrmez.

CHP Grubu: Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve İstanbul Milletvekili Eren Erdem.

AA'nın haberine göre; Meclis'e gönderilen fezlekeler arasında, CHP'li Tanrıkulu ve HDP'li Yiğitalp'in 2'şer dosyası bulunuyor.

Son gelen 23 fezleke ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı 550 oldu.

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