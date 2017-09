TBMM yeni dönemde güvenlik önlemlerini artırıyor. TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Meclis’te alınacak yeni güvenlik önlemleri hakkında bilgi verirken, özellikle 15 Temmuz benzeri bir durumla karşılaşılması durumunda nasıl bir hareket planı izleneceği üzerinde de durulduğunu ve buna göre yeni önlemler alındığını söyledi. 15 Temmuz gecesi Meclis’te bazı odaların ve sığınağın anahtarının bulunamaması gibi sorunlarla karşılaşılan Meclis’te, her gece belli alanlarda nöbetçi bulundurma kararı alındı. Ayrıca, eskiden devlet memurları arasında yaygın olan bir uygulamaya da dönüldü.

ANKARA DIŞI YASAK

Bu uygulama hakkında bilgi veren Uslu, Meclis’te çilingirinden ışıkçısına, güvenlik elemanına kadar 156 kişiden oluşan bir ekibin, evlerinde her an göreve çağrılma durumuna karşı hazır bekletileceğini bildirdi. Devlet memurluğu sisteminde “icapçı” denilen bu uygulama ile Meclis’teki nöbetçi sayısının üzerinde bir ekibin de her an görev yerine ulaşabilecek şekilde hazır tutulacağını kaydeden Uslu, bu ekibin icapçı oldukları süre içinde Ankara dışına çıkışlarının yasak olacağını ifade etti.

YEDEKLER İTFAİYEDE

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Uslu, ana binadaki anahtarların, personelin odaları terk etmesinin ardından polise bırakıldığını ancak polislerin odalara girme yetkisi bulunmadığını belirterek, anahtarların güvenliğinin sağlanması için kamera ile izlenen bir dolapta saklanacağını anlattı.

Uslu, anahtarların görevliler tarafından Meclis dışına çıkarılamayacağını ve bir kopyalarının da itfaiye biriminde bulundurulacağını bildirdi. Uslu böylece acil müdahale gereken durumda sadece itfaiyenin odaları açabileceğini kaydetti.

BİN KART YENİLENDİ

Güvenlik önlemleri kapsamında Meclis’e giriş izni bulunanlara verilen toplam 16 bin “geçici” giriş kartının iptal edildiği, bu kararın alınmasında özellikle FETÖ kaygısının etkili olduğu belirtildi. Geçici kartların yaklaşık bininin yenileriyle değiştirildiği kaydedildi.

İptal edilen geçici giriş kartlarının 16 bine ulaşmasının; her partinin ilçe başkanlarına, ilçe belediye başkanlarına, il belediye başkanlarına ve il başkanlarına birer, her vekile 10, her divan üyesine 20, her genel müdürlüğe 10, parti gruplarına ve bakanlıklara da onlarca giriş kartı verilmesinden kaynaklandığı bildirildi.

Yeni sistemde ise sadece il başkaları ve il belediye başkanlarına kart verildiği, milletvekillerinin bir özel danışmanına, bakanların üçer danışmanına geçici giriş kartı verildiği, bunun dışında her gün serbestçe Meclis’e giriş hakkı sağlayan geçici giriş kartı verilmediği belirtildi. Böylece yeni sistemde geçici giriş kartı alanların sayısı 16 binden yaklaşık bine indirildi.

Bunun dışında Meclis’e her gün yaklaşık 4 bin personel, milletvekilleri, milletvekili eşleri ve basın mensupları ile Meclis’te çalışan özel firmaların görevlileri kartlarla giriş yapıyor. Eski milletvekillerinde de yaklaşık 6 bin giriş kartı bulunuyor.