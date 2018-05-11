Tecavüzüne uğradığı kocasını öldüren genç kadına idam cezası

Sudan'da Şeriat Mahkemesi, kendisine tecavüz eden kocasını öldürmekten suçlu bulunan kadını idam cezasına çarptırdı.
Omdurman şehrinde görülen davanın hâkimi, kocasının ailesi tazminat ödenmesi teklifini reddedince, Nura Hüseyin hakkında verilen idam cezasını onayladı.
İnsan hakları savunucuları mahkeme kararının bozulması çağrısında bulunuyor.
Üç yıl önce 16 yaşındayken zorla evlendirilen Nura Hüseyin birçok defa evden kaçmaya çalıştı.
Nura, eğitimini tamamlayıp öğretmen olmak istiyordu.
Nura'ya destek için Twitter'da da #JusticeforNoura (Nura için Adalet) etiketiyle kampanyalar düzenlendi.
Nura zorla evlendirildiği kocasından kaçmış, teyzesine sığınmıştı. Üç yıl sonra kandırılıp ailesinin evine dönmeye ikna edildi. Ailesi de Nura'yı yine kocasına teslim etti.
Nura, altı gün sonra kocasının kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Genç kadın, kocasının kuzenlerinin de tecavüz sırasında kendisini zorla yere yatırıp kocasına yardım ettiklerini anlattı.
Kocasının ertesi gün de kendisine tecavüze kalkıştığını öne süren Nura eline aldığı bıçakla kocasına saldırıp öldürdü.
Saldırıdan sonra sığındığı ailesi de Nura'yı polise teslim etti.
Reuters haber ajansının haberine göre Şeriat Mahkemesi geçen ay Nura'yı kasıtlı adam öldürmekten suçlu buldu ve Perşembe günü asılarak idam edilmesine hükmetti. Nura'nın avukatlarının temyiz için 15 gün süresi var.
Reuters'a konuşan Afrika Gençlik Hareketi aktivisti Bedir Eldin Salih, "Şeriat kanununa göre kocasının ailesi ya maddi tazminat ya da idam talebinde bulunabilir. Ölümü seçtiler, idam cezası da onaylandı" dedi.
Mahkemenin kararı bozması için kampa yürüten insan hakları kuruluşlarından Şimdi Eşitlik adlı grup üyesi Yasemin Hasan, BBC'ye açıklamasında kararın kendisini şaşırtmadığını söyledi:
"Sudan çok ataerkil bir yer, toplumsal cinsiyet normları güçlü bir şekilde uygulanıyor" dedi.
Hasan, Sudan'daki duruma ilişkin şunları söyledi:
"Burası kız çocuklarının 10 yaşında evlenmesine izin verilen bir yer. Erkekler kadınlar üzerinde yasal hamilik yapıyor. Kadınlardan dümdüz dar bir çizgide yürümeleri, emirleri çiğnememeleri isteniyor.
"Nura çok cesur bir kız. Eğitim almak, bu dünyada iyi biri olmak isteyen bir kız. Başına gelenlerin esiri oldu, o bu sistemin kurbanı."
Uluslararası Af Örgütü, 'nefsi müdafaa olarak tecavüzüne uğradığı kocasını öldüren' genç kadına verilen idam cezasının, ülkede 'çocuk yaşta evlilikler, zorla yapılan evlilikler ve aile içi tecavüz olaylarıyla yetkililerin yeterince mücadele edemediğinin de göstergesi olduğunu söyledi.
Af Örgütü'nün temsilci Seif Magango, "Asıl kurban Nura Hüseyin'dir. Ona verilen ceza, kabul edilemez bir zulümdür. Sudanlı yetkililer bu haksız cezayı bozmalı ve hafifletici sebepler göz önüne alınarak Nura'nın adilce yeniden yargılanmasını sağlamalarıdır" dedi.
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