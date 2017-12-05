Malatya'da tedavi gördüğü hastanede kendini vurdu

Alınan bilgiye göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yatan Mustafa M. (62), silahla göğsüne ateş etti.

AA'nın haberine göre; silah sesini duyarak odaya gelen doktorlar, ağır yaralanan Mustafa M'yi ilk müdahalenin ardından ameliyata aldı. Tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen hastanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Mustafa M'nin 3 ay önce uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandığı, bu nedenle ameliyat edildiği ve hastaneye de ayağındaki platinin çıkartılması için yattığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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