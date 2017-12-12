Birleşmiş Milletler'in (BM) "sürdürülebilir kalkınma hedeflerini" konu alan uluslararası "Teens Dream" adlı gençlik video yarışmasına başvurular 5 Ocak 2018'de sona erecek.

AA'nın haberine göre Washington merkezli Türk Amerikan televizyonunun medya sponsoru olduğu Teens Dream adlı yarışmaya katılmak isteyenlerin, 5 Ocak 2018'e kadar BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biriyle ilgili 2 dakikalık video göndermesi gerekiyor.

Kişisel, toplumsal ve küresel dünya kategorilerinden oluşan yarışmaya, 13-18 yaşlarındaki tüm gençler ülke kısıtlaması olmadan başvurabiliyor.

Jüri tarafından katılımcılar arasından 9 finalistin seçileceği yarışmanın birincisine 500 dolar ödül verilecek. Finale kalan diğer 8 yarışmacının her biri ise 100 dolarlık ödül kazanacak. Ayrıca 9 finalistin hepsi ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak ödül törenine davet edilecek.

Başvuru hakkında daha fazla bilgiye "http://www.teensdreamcolab.org" sitesinden ulaşılabilir.