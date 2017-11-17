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Tek Teker Arif'in cenazesini oğulları ve Kenan Sofuoğlu aldı

17.11.2017 - 12:36 | Güncelleme: İHA

Aileye başsağlığı dileyen Kenan Sofuoğlu, "Bu şekilde hayatını kaybetmesi bizi çok etkiledi ve üzdü" dedi

  • 1 Tek Teker Arif'in cenazesini oğulları ve Kenan Sofuoğlu aldı
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    Antalya'da geçirdiği trafik kazasında arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden 'Tek Teker' lakaplı Arif Razgatlıoğlu'nun cenazesini oğulları ve Kenan Sofuoğlu aldı.

     

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  • 2 Tek Teker Arif'in cenazesini oğulları ve Kenan Sofuoğlu aldı
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    Razgatlıoğlu'nun milli motosikletçi oğlu Toprak Razgatlıoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

  • 3 Tek Teker Arif'in cenazesini oğulları ve Kenan Sofuoğlu aldı
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    Aileye başsağlığı dileyen Kenan Sofuoğlu, "Bu şekilde hayatını kaybetmesi bizi çok etkiledi ve üzdü" dedi.

  • 4 Tek Teker Arif'in cenazesini oğulları ve Kenan Sofuoğlu aldı
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    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun babası ve Türkiye'nin motosiklet şovlarıyla yakından tanıdığı 'Tek Teker' lakaplı Arif Razgatlıoğlu (59) ve arkadaşı Ülkü Özcan, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik kazası geçirdi.

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  • 5 Tek Teker Arif'in cenazesini oğulları ve Kenan Sofuoğlu aldı
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    Kent merkezinden sahil yönüne seyreden, Arif Razgatlıoğlu'nun kullandığı 33 HE 303 motosiklet, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarptı.

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YORUMLAR 26
  • Misafir
    çoçukluk arkadaşım güzel insan mekanın cennet olsun inşallah
  • Misafir
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir
    Allah geri kalanlara sabır versin mekânı cennet olsun
  • Misafir
    kardeşim dikkat edin motosiklet ölümdür
  • Misafir
    şehir içinde bukadar sürat niye ?? ALLAH rahmet eylesin
  • Misafir
    Motorsikleti trafikden saymıyorlar dikkatli olunmalı cok dengesiz motor kullanan kişilerde az değil allah rahmet eylesin
  • Misafir
    mekanin cennet olsun Tek Teker
  • Misafir
    alkollu kullanirsan kaza geliyorum der elbette
  • Misafir
    Rahmetli beni tek teker havada sollamisti iyi surucuydu korumasini veya kaskini giymemis olmasi kotu tabi. Allah rahmet eylesin bir yetenek gitti aramizdan.
  • Misafir
    Allah ım rahmet etsin sabırlar versin
  • Misafir
    Neden kimse "kral çıplak" diyemiyor?
  • Misafir
    EMNİYET TRAFİK LAĞVEDİLİP ÖZELLEŞTİRİLMEDEN HİÇBİR TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLEMEZ.
  • Misafir
    geçici bir süre belediyelere devredilmişti..onu da gördük !!!
  • Misafir
    Türkiye’de motorsiklet kullananları anlamakta güçlük çekiyorum. Ben araba kullanmaya korkuyorum. Büyük cesaret.
  • Misafir
    60 yaşında adam 20 yaşında bir bayan neyin kafası ya biraz kendinize gelin amerikada yaşamıyoruz arkadaşlar abimize allahtan rahmet diliyorum
  • Misafir
    Alkollü kullanılan araç suç aleti sayılsın ve devlet el koysun. Bakın Bi daha kim alkollü araca biniyor?
  • Misafir
    EMNİYET TRAFİK LAĞVEDİLİP ÖZELLEŞTİRİLMEDEN HİÇBİR TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLEMEZ.
  • Misafir
    Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.
  • Misafir
    Motor işi sakat iş ! Allah rahmet eylesin :(
  • Misafir
    motorsiklet demek ölüm demek. bu işin fıtratında var bu malesef.
  • Misafir
    Allah rahmet etsin. Caddelerde trafige cikmasi yasak motorla kask takmadan egsoz kızartan Kenan Sofuoglu surucu hatalarindan mi bahsetmis ben mi yanlis anladim??!!!
  • Misafir
    Allah ım rahmet etsin sabırlar versin
  • Misafir
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir
    Allah c.c. rahmet eylesin, geride kalan eş dost ve sevenlerine sabırlar diliyorum.
  • Misafir
    Alla rahmet eylesin.Yaya geçidinde motor ikiye ayrılmış.Şehir içinde bu sürat niye.
  • Misafir
    ALLAH SEVENLERİNE SABIR GÜNAHLARINI AFFETSİN...
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