Akşam saatlerinde Darıca'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Tuzla Caddesi'nde sağ arka tekerleği yarım metre dışarıda yolda ilerleyen bir araç şaşkınlık yarattı.

DHA'nın haberine göre; plakası bulunmayan otomobilin sağ arka tekerleği bir aparat sayesinde yarım metre dışarıda takılı bulunurken, halatla bağlı bulunduğu bir araç tarafından çekildi.

Otomobil daha sonra bir lastik tamirhanesinin önünde durdu. Tekerleği yarım metre dışarıda olan otomobilin nasıl ilerlediği merak uyandırdı.

kocaeli

Darıca

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