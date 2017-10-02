Tekerlekli sandalyeyle dünyayı dolaşıyor

Multipl Skleroz (MS) hastası 43 yaşındaki Simona Anedda, tekerlekli sandalyesine taktırdığı motorla dünyayı dolaşıyor. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre doktorlarının uyarısına rağmen hayalinin peşinde koşan Anedda, Peru, Grönland, Hindistan, Nepal, Endonezya, ABD gibi çok sayıda ülkeyi dolaştı. Anedda’nın son durağı ise Türkiye oldu. Hastalıkta en önemli konunun stresi azaltmak olduğunu dile getiren Anedda, “15 yıl tur rehberliği yaptım. Hastalığım nedeniyle işimi bıraktım. Hayalim için gerekli parayı yakın arkadaşlarımdan temin ettim. Doktorum izin vermedi. Ailem ‘Sen çıldırmışsın’ dedi ama aldırmadım. Hayalimi gerçekleştirmek için biraz zorluk çekmek gerekiyor” dedi.

Ayasofya’ya hayran kaldığını belirten Anedda, “Buradaki tek sıkıntı, engelli insanların taşıt kullanamaması. Türkiye’de engelliler için fazla bir imkân yok ama ne zaman zorlansam, birileri daha ben istemeden yardıma koştu. Böylece eksikliklerini kapatıyorlar” diye konuştu. 2013 yılından beri dünyayı gezen Anedda, “Eğer evinizde oturursanız, acınıza ve hastalığınıza odaklanmak zorunda kaldığınız için daha çok hasta olursunuz. Dışarı çıkın, yeni insanlarla tanışın” mesajı verdi.