Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, eşi 44 yaşındaki Güzel B. ile önceki evliliğinden olan oğulları 10 yaşındaki Ardınç ve 12 yaşındaki Arda E.'yi başlarına sert cisimlerle vurup, boğarak öldüren ve eşinin diğer evliliğinden olan 14 yaşındaki Melisa Y.'yi kaçırdıktan sonra yakalanan 47 yaşındaki Hayati B. adliyeye sevk edildi. B., "Yakalanmasıydım, kızı da kendimi de öldürecektim" dedi.



DHA'nın haberine göre, Marmara Ereğlisi'nde, 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati B. ile eşi Güzel B., 10 gün önce cezaevinden tahliye edildi. Hayati B., geçen cuma gecesi tartışma sırasında eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel B. ile çocukları Ardınç ve Arda E.'ye vurdu, ardından da üçünü de boğarak öldürdü. Hayati B., cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi de tehditle kaçırdı. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati B.'yi yakalamak ve kaçırdığı kızı kurtarmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. B.'nin kullandığı 06 BY 878 plakalı otomobil, Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) kaydedildi, Mobese kameraları ile takibe alındı. Jandarma dün, Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi yakınlarında sistemin alarm vermesi üzerine aracı durdurup Hayati B.'yi yakalayarak gözaltına aldı, Melisa Y. de kurtarıldı.



CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI



Hayati B., jandarmadaki ifadesinde işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattı. B., "Olay günü eşimle saat 01.30 sıralarında tartışmaya başladım. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçirdim. Önce iki çocuğu, sonra da eşimi, başlarına vurarak öldürdüm. Daha sonra cesetleri evin bahçesinde bulunan boş eve taşıdım. Sabah Melisa uyandı. Kendisine annesi ile tartıştığımızı ve iki kardeşini alarak evi terk ettiklerini söyledim. Birlikte arabaya binip, gezmeye çıktık" dedi.



İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ



Hayati B.'nin ifadesinde, "Çerkezköy'e geldik, burada ormanlık alanda araçtan indik. Bir süre sonra Melisa'ya annesini ve kardeşlerini öldürdüğümü söyledim. 'Bana her şey anlat' dedim. Melisa bana annesinin kendisini erkeklere pazarladığını anlattı. Ben de orada Melisa'ya istismarda bulundum. Eşim bana sürekli 'P........' diyordu, ondan öldürdüm" diye konuştuğu öğrenildi.



'KIZI DA KENDİMİ DE ÖLDÜRECEKTİM'



Hayati B., yakalanmaması halinde kaçırdığı Melisa Y., ile kendisini de öldüreceğini belirterek, "Bu kadar olayı olduktan sonra artık yaşamamın bir anlamı yok. Olayın olduğu eve gelerek burada önce kızı öldürecektim, sonra da kendim intihar edecektim" dedi.



MELİSA, CİNAYETLERİ DUYMAMIŞ



Hayati B.'nin kaçırdığı Melisa Y., evde bulunduğu sırada cinayetleri hiç duymadığını ve zanlının kendisini ormanlık alana götürdükten sonra bilgisinin olduğunu söyledi. Bu arada jandarmadaki soruşturmasının ardından Melisa Y., babası tarafından alınarak götürüldüğü öğrenildi. Komşuları, öldürülen Ardınç E.'nin annesi Güzel B.'ye yeni bisiklet aldırdığını ve havaların güzel olduğu zamanlarda evlerinin çevresinde bisiklete bindiğini söyledi.



JANDARMA YELEĞİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Eşi ve iki üvey oğlunu öldüren Hayati B., jandarmadaki sorgusunun ardından bugün üzerine jandarma yeleği giydirilerek, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. B.'nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

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