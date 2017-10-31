Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 yaşındaki çocuk, oynadığı silahın ateş alması sonucu başından ağır yaralandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Göksel Gürsoy'un haberine göre olay, Çorlu İlçesi Zafer Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, babasının evde bulunan silahıyla oynayan 8 yaşındaki Ö.A. silahın ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Silah sesini duyan anne odaya girdiğinde çocuğunu kanlar içinde görmesi üzerine sağlık ekiplerini aradı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.