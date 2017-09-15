Tekirdağ'da baltalı dehşet: 1 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada kan aktı. 4 kişi tabanca ile vurulurken, 1 kişi ise vücuduna saplanan balta darbesi nedeniyle hayatına kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Atatürk Mahallesi Hacılar Çeşmesi mevkiindeki Süleyman Demirel Parkı civarında meydana geldi. Aralarında daha önceden ailevi sebeplerden dolayı husumet olduğu iddia edilen kardeşler Arif O., Osman O. ve Naim O. ile karşı grupta yer alan Emrah A., Mehmet B. ve Muhammed S., karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışmanın ardından tabanca ve kesici aletler çekildi. Çıkan arbedede Arif O., Osman O. ve Naim O. ve Emrah A. tabanca ile vurularak yaralandı. Muhammed Suyer ise vücuduna aldığı bıçak ve balta darbeleri ile ağır yaralandı.Olayı gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki Muhammed Suyer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Arif O., Osman O. ve Naim O. ile Emrah A. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Selçuk Akman'ın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muhammed Suyer'in cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından da Suyer'in cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaydan sonra kaçan ve yaralı olup olmadığı henüz belirlenemeyen M.B.'nin yakalanması için polis geniş çaplı arama başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.