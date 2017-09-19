Tekirdağ'da ceviz sezonunun başlamasıyla birlikte, bahçesindeki cevizleri toplamaya çalışan bir şahsın ceviz hırsızıyla hikayesi akıllara durgunluk getirdi.

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ'da ceviz bahçesi sahipleri ağaçlarındaki cevizleri toplamaya başladı. Ceviz bahçesine vakit ayıramayan vatandaşların cevizlerini ise, hırsızlar topluyor. Bahçesindeki ağaçlarda ceviz toplamaya çalışan 69 yaşındaki Ahmet Can isimli vatandaş, bahçeye bakmak gerektiğini ifade ederek başından geçen ilginç bir hikayeyi anlattı.





"BENDEN ÖNCE CEVİZ TOPLUYORLARDI"

Bu yıl cevizlerini toplayabildiğini söyleyen 69 yaşındaki Ahmet Can, "Çok şükür bu sene cevizlerimizi toplayabildik, daha önceki senelerde toplayamıyorduk. Çünkü benden önce topluyorlardı. Bir gün baktım aşağıda cevizin altında bir çuval toplamış, toplayan hırsıza baktım, nereden dedim bunlar, başka ağaçlardan dedi. Benim cevizin üstündesin dedim, ben başka yerden topladım bunları dedi, hadi o zaman in aşağı konuşalım dedim. Seninle bir pazarlık yapalım dedim, bir çuvalda bana toplarsan, seni ihbar etmeyeceğim bir yere, bir çuval sana bir çuval bana sen kazan ben de kazanayım, tamam dedi adam. Bir çuvalda bana ceviz topladı, bir çuvalda kendisine topladı. Sonra arabamla onun çuvalını alıp evine kadar teslim ettim" dedi.

"TOPLATTIRMASAYDIM YARIN KENDİ TOPLAYACAKTI"

Ahmet Can, ağaca çıkmakta zorluk yaşadığını da ifade ederek, "Bakıyorsun adamlar binmiş ağacın üstüne 3 kişi kendi malı gibi topluyor. Ne yapacaksın adama bir şey diyemiyorsun. Desen ne olacak başın belaya girecek, en iyisi ceviz sahipleri tarla sahipleri benim gibi anlaşsınlar hırsızla bir ona bir ona, ben kendimde toplayamıyorum tabi hiç olmazsa oda bir çuval aldı bende bir çuval aldım. Bu sefer ikimizde kazandık. Çünkü ben şimdi toplattırmasaydım yarın kendi toplayacaktı hepsini ben toplayamıyorum çünkü o gelecek patır patır dökerek yukarıdan altından toplayacak hepsini bende altından topluyorum hep ne yapacaksın, adam geliyor bakıyorsun altında topluyor. Ben diyorum başak yapıyorum, her sabah gelip başak yapıyor sözde. Zaten bizde çıkamıyoruz ağaca, bende onların düşmesini bekleyip alttan topluyorum" diyerek açıklamasını noktaladı.