Tekirdağ'da feci kaza

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 3 genç hayatını kaybetti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Göksel Gürsoy'un aktardığı bilgilere göre, Çorlu-Çerkezköy karayolunda 23 yaşındaki Ali Can Yılmaz yönetimindeki otomobil Menderes K. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan 23 yaşındaki Ebru Demir ile 23 yaşındaki Esengül Conba yaşamını yitirdi.

3 gencin cansız bedenleri kaza yerine ulaşan polis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ali Can Yılmaz'ın alkollü olduğu ileri sürülürken otomobilin ibresinin 140 km hızda sabit kaldığı tespit edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER