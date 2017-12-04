Tekirdağ'da motosiklet tutkunu kaza kurbanı otomobil altında metrelerce sürüklendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin altına alarak metrelerce sürüklediği motosiklet tutkunu Salih Örnek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Göksel Gürsoy'un haberine göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda önceki gün motosikletiyle seyir halindeki Salih Örnek otogar mevkisi ışıklarında otomobilin altında kaldı. Otomobil sürücüsü kazayı ve altına aldığı Salih Örnek'i fark etmeyerek sahil dolgu alanına kadar ilerledi. Örnek'in aracın altında sürüklendiğini gören diğer sürücüler kazaya karışan otomobilin sürücüsünü güçlükle durdurdu. Ağır yaralanan Salih Örnek, kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.