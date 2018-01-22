Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda, Çorlu-Ankara seferini yapacak özel bir havayolu şirketinin pilotu, apronda sigara içtiğini gördüğü yolcu M.A.'nın uçuşunu iptal ettirdi. Yolcuya 109 lira para cezası da uygulandı.



DHA'nın haberine göre, Çorlu-Ankara seferi yapacak özel bir havayolu şirketinin pilotu, uçuş hazırlığı yaptığı sırada apronda yolculardan M.A.'nın sigara içtiğini gördü. Durumu yetkililere bildiren pilotun talebi üzerine M.A.'nın uçuşu iptal edildi. Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ifadesine başvurduğu M.A.'ya Kabahatler Kanunu'na göre 109 lira para cezası uyguladı.









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