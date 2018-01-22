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Pilot, yolcunun hareketini affetmedi! Yolcunun uçuşu iptal edildi

Tekirdağ'da pilot, apronda sigara içen yolcunun uçuşunu iptal ettirdi

Tekirdağ'da son dakika... Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda pilot, apronda sigara içen bir yolcu gördü. Durumu yetkililere bildiren pilotun talebi üzerine M.A.'nın uçuşu iptal edildi

22.01.2018 - 14:40 | Güncelleme: DHA

Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda, Çorlu-Ankara seferini yapacak özel bir havayolu şirketinin pilotu, apronda sigara içtiğini gördüğü yolcu M.A.'nın uçuşunu iptal ettirdi. Yolcuya 109 lira para cezası da uygulandı.

DHA'nın haberine göre, Çorlu-Ankara seferi yapacak özel bir havayolu şirketinin pilotu, uçuş hazırlığı yaptığı sırada apronda yolculardan M.A.'nın sigara içtiğini gördü. Durumu yetkililere bildiren pilotun talebi üzerine M.A.'nın uçuşu iptal edildi. Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ifadesine başvurduğu M.A.'ya Kabahatler Kanunu'na göre 109 lira para cezası uyguladı.



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YORUMLAR 54
  • Misafir 10 dakika önce
    Neden pilot? Sorun da burada, devletin gücü kişilerin insiyatifine bağlı uygulanıyor..
  • Misafir 11 dakika önce
    Bilen bilmeyen konuşuyor. Havacılıkta şaka olmaz. Bir laf vardır: "Havacılıkta kurallar kanla yazılır."
  • Misafir 15 dakika önce
    bu ne utanmazlık ne saygısızlıktır. sigara içen insanlar neden bu kadar saygısızlık seviyesine inebiliyor
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