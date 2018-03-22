Tele-vurgun 7.5 milyon ders kitabına girdi

Her kesimden, her yaştan binlerce vatandaşın milyonlarca lirasını çarpan telefon dolandırıcılarının artması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde başlatılan çalışmalar genişletildi. Bilgilendirme amaçlı uyarılar ders kitaplarına kadar girdi.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, dolandırıcıların başvurduğu yöntemler, dikkat edilmesi gerekli noktalar konusunda yapılan uyarılar çocuklara ders kitaplarında çizgi öykülerle anlatılırken, birçok ilde suçu konu alan tiyatro gösterileri düzenlendi. SMS’le yapılan uyarılar tüm abonelere ulaştırıldı. Vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla son iki yıl içinde yapılan çalışmalarda, din görevlisi, öğrenci, öğrenci velileri, öğretmen, akademisyen, avukat, banka çalışanı, toplu taşıma araçlarının sürücüleri, esnaf ve meslek odası üyelerinden milyonlarca kişiye ulaşıldı, bilgi verildi.

Vatandaşı bilinçlendirmek için son 2 yılda yapılan çalışmalar şöyle:

-Asayiş Daire Başkanlığı, 74 milyon cep telefonu abonesine bu konuda iki kez uyarıcı SMS gönderdi.

-2016’da 42 milyon 202 bin, 2017’de ise 29 milyon 792 bin olmak üzere toplam 71 milyon 995 bin kişiye ulaşılıp telefon dolandırıcılığı konusunda bilgi verildi.

-Polis, birçok ilde suçu konu alan tiyatro gösterisi de yaptı. Polis memurlarının oynadığı gösterileri şu ana kadar 45 bin 337 kişi izledi.

-Emniyet birçok ilde tiyatro gösterisi düzenledi. Polis memurlarının gerçekleştirdiği gösterileri 45 bin 337 kişi izledi.

-İki yılda konuyla ilgili 1 milyon 320 bin broşür dağıtıldı.

-Ulusal TV kanalı, radyo ve gazetelerde binlerce haber yayınlandı.

-Ülke genelinde vapur, metro, belediye otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarında suçu anlatan video yayını yapıldı.

-Telefon dolandırıcılığı yönteminin, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamına alınması sağlandı.

SUÇ ORANINDA DÜŞÜŞ

Eğitimler ve operasyonlarla, benzer suçlarda bir önceki yıla göre yüzde 16 azalma sağlandı. 2018’in ilk iki ayında ise suç oranı 2017’ye göre yüzde 10 düşüş gösterdi. Emniyet güçlerinin son 2 yılda yaptığı operasyonlarda ise benzer suçları işleyen 2 bin 667 kişinin yakalandığı açıklandı.

‘POLİS AMCA’

Emniyet'in ilan ettiği seferberlik kapsamında, yaş gruplarına göre hazırlanmış 3 ayrı çizimle anlatılan hikâyeler, 7 milyon 508 bin 579 ders kitabına girdi. İlkokul, ortaokul ve lise ders kitaplarının arka kapağında ‘Polis Amca’ başlığıyla yer alan çizgilerde şu uyarıcı hikâyeler anlatıldı: Telefonla arayan dolandırıcı, kendini polis olarak tanıtarak para istiyor. Daha sonra gerçek polis ortaya çıkıyor ve ‘Çocuklar hiçbir polis sizden altın veya para istemez. Sahte polislere inanmamak için hemen 155’i arayın’ diyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER