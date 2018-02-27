Mersin’de yaşayan 35 yaşındaki İlyas Coşkun, yaklaşık 3 yıl önce Malatya’da yaşayan Azra bebek için TÜRKÖK’e ilik bağışı yaptı. Ancak, Azra’ya iliği uymadı. Mersin’de ayakkabı sektöründe bölge müdürü olarak çalışan Coşkun, bir süre sonra telefon numarasını değiştirdi. İki yıl boyunca yeni hattını kullanan Coşkun, müşterilerinin “Sana bir türlü ulaşamıyoruz” demesi üzerine bir saatliğine eski hattını açınca iliğinin İngiltere’deki bir çocuğa uyduğunu öğrendi.
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre verdiği ilikle İngiliz çocuğun hayatını kurtaran Coşkun, “Yaklaşık 5 ay boyunca bana ulaşmaya çalışmışlar, başka bir iletişim bilgim olmadığı için ulaşamamışlar. Kızılay’da çalışan Özge isimli personel sesimi duyduğunda rahatladığını ve İngiltere’deki bir hastaya iliğimin uyduğunu, bağış yapıp yapmayacağımı sordu. Başta kamera şakası sandım. Yurtdışına verip veremeyeceğimi sorduğunda, ayrım yapmadığımı ve seve seve vereceğimi söyledim. TÜRKÖK çalışanları benimle tanışmak için mağazama geldiler” dedi. İliğinin İngiltere’de yaşayan 12 kilogram ağırlığındaki hastaya yüzde 100 uyumlu olduğunu belirten Coşkun, Adana’ya giderek iliğini teslim etti. Coşkun, “TÜRKÖK çalışanları çok iyi bir ekip. Kendi kardeşlerine ilik arar gibi samimi davrandılar, gece gündüz demeden yardımcı oldular. Dinimizde inanç ayrımı yok. Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Gerçek Müslüman bu konuyu tartışmaz bile” diye konuştu.
ULAŞMAK İÇİN AYLARCA ARADI
Coşkun’a Türkiye’de 12 gönüllü kök hücre kazanım uzmanından biri olan bir çocuk annesi Özge Er (35) arayıp ulaştı. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerindeki bağışçılarla ilgilenen Özge Er, “Kendisine birkaç ay boyunca ulaşmaya çalıştım. Defalarca aradım. Son anda ulaştık. Eğer yine ulaşamasaydım oturduğu bölgedeki muhtardan bilgilerini isteyip ulaşacaktım. Hastanın yurtiçinden veya dışından olması bizim için fark etmez. Ben de bir anneyim, bağışçılarla konuşurken duygusal davranabiliyorum, çünkü söz konusu bir çocuğun, bir annenin, bir babanın canı olabiliyor. İlyas Bey’e ulaştığım için çok mutluyum” dedi.
Özge Er
AZRA’YA NAKİL YAPILDI
Öte yandan Coşkun’un bağış yaptığı Azra Şanlı isimli bebek için 2015 yılında uygun iliğin bulunduğu bildirildi. Azra bebeğe nakil Antalya’da gerçekleşti.
EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Küçük bir çocuğun hayatını kurtarmanın sevincini katladığını dile getiren İlyas Coşkun, “Bağış yapmak için Adana’ya birlikte gittiğimiz eşim Beyza’nın başı dönünce test yaptırdık ve hamile olduğunu öğrendik. İki sevinci bir arada yaşadık. Çok mutluyuz. Beyza şimdi 8 aylık hamile” dedi.
İlyas Coşkun ve 8 aylık hamile eşi.
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