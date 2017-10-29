Gaziantep'te Şehitkamil ilçesine bağlı Dülükbaba Mahallesi Fedai Mehmet Caddesi'nde yaşayan Suriyeli Boşnak ailesinin evine gelen 5 zanlı, kendilerini polis olarak tanıtıp internetten telefonlarına indirdikleri telsiz sesini dinleterek kapıyı açtırdı.

AA'nın haberine göre; İçeri giren zanlılardan üzerinde askeri kamuflaj giysisi bulunan Ahmet M. (22), aileye bıçak ve silah göstererek Ali ve eşi Sihem ile 15 yaşındaki çocukları Mustafa ve 11 yaşındaki Halife'nin elleri ve ayaklarını bağladı.

Daha sonra çiftin çocukları 9 yaşındaki Ali ile 5 yaşındaki kardeşi Ammar'ın boğazına bıçak dayayarak, para ve altınlarını isteyen zanlılar, evde bulunan 2 bin 300 lira, 60 karton kaçak sigara ve 3 cep telefonunu gasbederek kaçtı.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI ŞEKİLDE YARDIM İSTEDİLER

Elleri ve ayakları bağlı şekilde pencereden yardım isteyen ailenin sesini üst katta oturan komşuları duyarak polise haber verdi.

Ali Boşnak'ın ifadesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından üzerinde askeri kamuflaj giysisi bulunan kişinin eşkalini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, zanlıyı İnönü Caddesi'nde gözaltına alındı.

Suriye uyruklu olduğu belirlenen Ahmet M'nin, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve gasbettikleri parayı aralarında paylaştıklarını, kendisine 300 lira verildiğini söylediği öğrenildi.

Ahmet M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi, zanlının üzerinde bulunan 111 lira mağdur aileye teslim edildi.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Ali Boşnak hakkında kaçak sigara satmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.