Yeşilay 2. Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığının son yıllarda hızla yaygınlaşan bağımlılık türlerinden biri olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; konunun davranışsal bağımlılık içinde ele alındığını dile getiren Dinç, yeni kuşağın doğdukları andan itibaren cep telefonu, televizyon, internet ve bilgisayar gibi elektronik eşyalarla tanıştıklarını belirtti.

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Dr. Mehmet Dinç, bu kuşağın böyle bir çevrede hayat yaşadığını bildiklerine dikkati çekerek, "Bizim üzerinde durmak istediğimiz önemli bir şey var. Teknoloji diğer bütün araç ve aletler gibi hayatımızı kolaylaştırmak için var, hayatımızı daha güzel, dengeli ve mutlu yaşamamız için var. Ancak teknolojik kullanımı sorunlu bir şekilde gerçekleşirse hayatımızı daraltmaya, renksizleştirmeye, zorlaştırmaya başlarsa, hayatın diğer alanlarını ve işlerimizi ihmal etmemize sebep olursa orayı dikkatli bir şekilde kontrol etmemiz gerekir" diye konuştu.

"AİLELER, ÇOK CİDDİ ZARAR GÖRMEDEN GELMİYOR"

Dinç, bağımlılıkta farkındalığın çok düşük olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Bizim çocuk yoğun olarak teknolojik cihazları kullanıyor, bizim hanım internete çok bakıyor, bizim bey akıllı telefondan kafasını kaldırmıyor.' diyorlar ama yardım arama davranışına geçmeleri, problem başka bir hale dönüşmesinden ve içinden çıkılmaz noktalara gelmesinden sonra oluyor. Aile bireyleri çok ciddi zarar görmeden gelmiyorlar. Akıllı telefon bağımlılığının da tespiti çok zor oluyor. Çünkü getirdikleri zaman problem başka bir şeye dönüşmüş oluyor. Kumar ya da cinsel bağımlılığa, aldatmaya veya boşanmaya dönüşmüş oluyor. En son noktada, o da 100 kişiden 90'unda böyle olmuyor, 10 kişide ancak oluyor. Bu şekilde bize geliyorlar. Sonucu görüyorlar ama o süreci görmüyorlar. Evlilik ilişkisi giderek, yıpranmış, paylaşım azalmış. İlişki bozulunca aldatma olmuş ve boşanılmış. Halbuki bunu hazırlayan bir süreç var. O süreçte de akıllı telefonun ve teknolojinin yanlış kullanılması ana etkenlerden bir tanesi."

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"BABAM BAŞKA EKRANA BAKIYORDU, BEN DE AKILLI TELEFON EKRANINA BAKIYORUM"

Dinç, akıllı telefon ve bilgisayarların yaygınlaşmasıyla günümüzde ekran bağımlılığı sorununun ortaya çıktığını belirtti.

Problemlerin çözümünün ileri safhalarında çok zorlaştığını ve izinin bir şekilde ailede kaldığını aktaran Dinç, "Şu anda akıllı telefona bu kadar bağımlı olmamızın en büyük sebeplerinden birisi de bu neslin anne ve babasını televizyon bağımlısı olarak görmesinden kaynaklanıyor. Çocuk hayat kurgusunu, 'Sabah işe gidilir, akşam eve gelinir ve ekranının başına geçilir. Yatana kadar ekran seyredilir.' olarak biliyor. Anne ve babasından bunu görmüş. Dolayısıyla çocuk akşam eve geldiğinde 'Ben o ekrana yani televizyona bakmıyorum ama öteki ekrana bakıyorum. 'Maksat ekrana bakmak değil midir? Babam başka ekrana bakıyordu. Artık teknoloji de gelişti. Ben de şimdi akıllı telefon ekranına bakıyorum' diye düşünüyor. Hayatı zengin ve farklı boyutlarda yaşamayı maalesef bir önceki kuşak ihmal ettiği için bu kuşak onun ceremesini çekiyor" diye konuştu.

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Dinç, bu kuşağın yönünün televizyona dönük olmasının olumsuz etkisinin gelecek kuşaklarda görüleceğine dikkati çekerek, "Televizyon bağımlılığı, hayatın bunun etrafında dönmesi, evin merkezinde herkesin yönünü ona çevirecek şekilde televizyonun yer alması bugünkü neslin akıllı telefon ve diğer bağımlılıklara ulaşmasına sebep oldu" dedi.