Temel Karamollaoğlu: 'Sivas katliamı' demekten imtina ediyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV’de Kübra Par’ın konuğu oldu.

Temel Karamollaoğlu, “Sivas katliamı demekten imtina mı ediyorsunuz?” sorusu üzerine, “Sivas katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey. Birisi gidip doğrudan insanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil” yanıtını verdi.

İŞTE O DİYALOGLAR:

Milli görüşü bugün siz mi temsil ediyorsunuz, yoksa sizden sonra kurulan AK Parti mi temsil ediyor?

AK Parti milli görüşü temsil etmez, çünkü onlar işe başlarken, “Biz milli görüş gömleğini çıkardık” dediler. Yani, “Milli görüş prensiplerini bundan sonra tatbik etmeyeceğiz. Biz medeniyet projesi olarak Avrupa Birliği’ni görüyoruz” dediler. Bugün bakıyorum, bunda bir değişiklik yok.

Zayıf bir lider misiniz? Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’ın siyasi birikiminin, karizmasının karşısında, “Ben de o kadar güçlü bir liderim” diyebilir mi?

Bencillik noktasına hiç girmem. “İyiyim, şu kadar başarılıyım” demem. Ama ben kararlıyım, azimliyim, inançlıyım.

Halk AK Parti’ye yüzde 50’ye yakın oy verirken, size yüzde 2 oy vermiş? Tabanınız milli görüşten neden bu kadar hızlı vazgeçti?

Tabanımızın milli görüşten vazgeçtiği kanaatinde değilim. AK Parti bambaşka bir metotla yola çıktı. Algı operasyonunu AK Parti kadar güzel yapan başka bir partiye rastlamadım.

CHP ile gerçekten müttefiklik ilişkiniz var mı, yok mu?

Bizim bütün partilerle diyaloğumuz var. AK Parti’lilerle de, CHP’li seçmenle de, MHP’lilerle de, HDP’lilerle de diyaloğumuz var. Türkiye’de bu diyalog kurulmadan barış olmaz.

HDP’lilerin tutuklu yargılanmalarına karşı mısınız?

Prensip itibariyle bu şekilde yargılanmalarına karşıyız. Ancak hiçbir milletvekili suç işlediği takdirde, kanunun üstünde bir muameleye tabi tutulamaz.

Saadet Partisi’nin laiklikle bir problemi var mı?

Laikliğin tarifine göre bu isimlendirilebilir. Biz laikliğin din düşmanlığı olarak algılanmasına karşıyız.

Sivas katliamı konusunda bugüne kadar yaptığınız açıklamalarla kamuoyu vicdanını rahatlattığınızı düşünüyor musunuz?

Gerekli açıklamaları yaptığım kanaatindeyim.

“Sivas hadiseleri” diyorsunuz. Sivas katliamı demekten imtina mı ediyorsunuz?

Sivas katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey. Evet, 33 kişi can verdi, bunu kabul ediyorum. Birisi gidip doğrudan insanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil.

Peki, Madımak Oteli’nin müzeye dönüştürülmesine neden karşısınız?

Sivas’ta Sivaslıları sürekli üzecek bir hadiseyi gündemde tutacak bir anıt yapmak oradaki insanları yaralar.

Altında dönerci açıldığında ne hissetmiştiniz?

Bu bana o kadar çok soruluyor ki ben dönerci açıldığını bile bilmiyorum. Bu soruyu sormanıza çok üzüldüm. Bir işi bu kadar uç noktaya götürmek korkunç. Siz bu ifadeleri kullandıkça Türkiye’de huzur olmaz. Bundan emin olun.

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