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Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!

11.11.2017 - 17:54 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rusya'da yaşayan 21 yaşındaki Kirill Tereshin, kollarına kimyasal enjekte ederek 10 günde devasa kol kaslarına olmuştu! Genç adam, bu sevdası yüzünden kollarını kaybetmekle karşı karşıya...

  • 1 Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!
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    Rusya’da yaşayan henüz 21 yaşındaki Kirill Tereshin, kas yapmak uğruna ölümü göze almış durumda. Sporla elde edemeyeceği kocaman kol kasları için vücuduna kimyasallar enjekte Kirill büyük bir tehlikeyle karşı karşıya!

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  • 2 Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!
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    Doktorlardan her an vücudunda kan zehirlenmesi başlayabileceği uyarısını alan Rus gencin kolları her an kesilebilir. Diğer yandan genç adamın kolundaki kaslar kimyasal maddenin etkisiyle iltihaplanmaya başlamış.

  • 3 Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!
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    Yani Rus adamın vücuduna enjekte ettiği kimyasallar, onu ölüme bile götürebilir. Gel gelelim ki Kirill’in bu durum umurunda bile değil.

  • 4 Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!
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    Temel Reis benzeri kol kasları yapan Kirill Tereshin, vücudunun fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşıyor. 

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  • 5 Temel Reis benzeri kol kasları için ölümü göze aldı!
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    Kirill Tereshin, kaslarıyla vücut geliştirme rekoru kırmak istiyor. Ordudaki görevini bırakan Kirill, kol kaslarını öldürücü kimyasallarla 10 günde elde ettiğini belirtiyor.

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YORUMLAR 28
  • Misafir 14 Kasım 2017 Salı 19:33
    Arı sokmuş gibi duruyor nesi güzel yahu
  • Misafir 14 Kasım 2017 Salı 10:57
    hayır bu kimyasalları nereden ve nasıl buluyorlar kardeşim... aklınıza nasıl gelir nasıl araştırırsınız.... pessss
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 11:01
    görüntü de görüntü olsa bari
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 09:57
    akıl dağırtılırken nerdeydin be kardeş..
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 09:23
    bende sporcuyum ama değmez böyle yapmaya steroit alsaydın daha iyi olurdu hem öldürücü hem gerçek kas ama antremanda şart
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 09:14
    ya nesi güzel bunun hiç bir estetik yok ,simetriyi bozmuş, orantısız dengesiz düzensiz antreman yapıldığı sürece body yapanlar bu risk ile karşı karşıya her zaman,hele ki bacak çalışmayanların sonu tamamen hüsran farkında değiller , bacak antremanı olamadan yapılan body fitness ile 1 yıl sonra patates saplanmış 2 kürdan sapı gibi bir görüntünüz olursa şaşırmayın.....
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 09:04
    Allah akıl fikir versin havan kime ; kimin gazına geldin...
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 08:18
    igrençç
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 07:51
    10 kg bile kaldıramaz içi sıvı dolu
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 07:24
    bu görüntü için ölümü göze almak nedir?
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 00:30
    sebebi neydi ki
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 23:51
    Allah akıl fikir versin :))
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 22:21
    Acıdım zavallıya
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 15:39
    vucut hamsi gibi kolların ne anlamı var :))
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 15:17
    ben zayıf yapılıyım 2ay şişmek için geliştirme yaptım ,bende bile baya işe yaradıysa ve baya güçlendiğimi şiştiğimi bariz gördüysem sende çalış be kardeşim zaten ordudaymışsın bide...
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 15:00
    aşkım kolların çok kaslıymış
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 12:47
    acil beyni için oksijene ihtiyacı var :)
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 12:15
    Şişkin kollarından birine Temel Reis gibi çapa dövmesi de yaptırtmalı, Safinaz gibi kız da bulursa tam olur
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 11:40
    ruslar şaşırtmadı
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 11:16
    akılsızlık nedir ?
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 10:35
    dogal yolarla yapsa dahi iyi olurdu kalb daha güzel calışır ve kan akımı hızlanır ciger ve beyne kan deha zaviyete gider kendini zinde hisederdi yanlış yapmış
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 10:01
    keşke benimde böyle kol kaslarım olsa mükemmel olmuş. güle güle kullan kardeşim. beyin geliştiren bişeyler varsa onuda enjekte et beynine bakalım nasıl oalacak.
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 09:27
    beynine sıksaydın o kimyasalları belki akıllanırdın
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 08:22
    bunun neresi güzel
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 04:46
    igrenc korkunc
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 03:48
    çok yakışmış
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 01:54
    Insanin idealleri olmayinca boyle seyler yapiyor iste.
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 11:35
    ideali buymuş işte adamın :D
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