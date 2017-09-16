TEOG kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı ve liseye geçiş için uygulanan TEOG sınavının kaldırılması gerektiğini söyledi. Peki, TEOG kalkıyıor mu? TEOG kalkacak mı?
TEOG KALKIYOR MU? TEOG KALKACAK MI?
Mabeyn Köşkü'nde ATV, A Haber ve A News ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG'un kaldırılması gerektiğini söyledi.
İşte Erdoğan'ın TEOG açıklaması:
Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin.
TEOG NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG), 8.sınıf öğrencileri için yapılmakta olan sınavın kısa adıdır.
TEOG sınavında, Türkçe, matematik, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürüve ahlak bilgisi ve T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinin öğretim programlarında yer alan kazanımlarını öğrencilerin elde etme seviyesinin ölçülmesi amacıyla çoktan seçmeli soruların yer alacağı ortak sınavlar uygulanır.
Ortak sınavlarda alınan puanlar ilgili dersin birinci veya ikinci yazılı puanı olarak e-Okul Sistemi’ne girilir ve yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilir.
Her dönem yapılan ortak sınavlar sonucunda derslerin AOSP puanları; Türkçe, matematik, fen bilimleri dersleri için dört; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için iki katsayısı ile o dersin puanı çarpılarak hesaplanır.
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8'inci sınıf AOSP’si toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezi sistemle öğrenci alımında kullanılan “ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan” hesaplanır.
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Misafir 44 saniye önceE tamam kalksin bizim çocuklar heba oldu bu yıl o nolcak zaten saçma bi sistem 50 puan assada okula atiyor sistem 50 puan yukarsina atmiyor00
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Misafir 2 dakika öncebencede kalkmalı çünkü stresten herşeyi unutan çocukkarımız var hayatlarını 40 dakikaya bağlamaları çok saçma zaten00
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Misafir 2 dakika önceTeog kaldırılsın00