TEOG sonrası uygulanacak yeni sistemin ayrıntıları belli oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından uygulanacak liselere kayıt sisteminde, sınavla öğrenci alan okulların sayısının 600 ile 800 arasında olması, bu okulların kontenjanlarının Türkiye genelindeki 8’inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde planlanması öngörülüyor.

TEOG sonrası üzerinde çalışılan ve 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ortaokuldan liseye geçişteki yeni sistemde, liselerin bir kısmı sınavla, bir kısmı ise mahallinden öğrenci alacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre sınavla öğrenci alacak okullar, okul sayısı ile türleri göz önünde bulundurularak, fiziki altyapısı ile de yeterli fen, sosyal bilimler, Anadolu, meslek ve imam hatip liselerinin de aralarında bulunduğu proje okulları arasından bakanlıkça belirlenecek. Bakanlığın, sınavla öğrenci alan okulların sayısının genel itibarıyla ülke genelinde 600 ile 800 arasında olmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Sınav sonucuna göre yüzde 10’luk başarı dilimi içinde yer alan öğrencilerin yerleştirileceği bu okullar, illerdeki öğrenci sayısı ve okul türleri gözetilerek ve eğitime erişimde fırsat eşitliği ön plana alınarak ülke genelinde belirlenecek.

Mayıs itibarıyla okul sayıları ve kontenjanlarının ilan edilmesi bekleniyor. 8’inci sınıf öğrencilerinin gireceği sınav, haziranın ilk haftasında yapılacak. Sınav sonuçları aynı ay içerisinde ilan edilecek ve sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 tercih yapacak öğrenciler, puan üstünlüğüne göre bu okullardan birine yerleştirilecek. Yerleştirmenin, okul başarı puanı etki ettirilmeden tamamen merkezi sınav puanına göre yapılması ve temmuz itibarıyla tamamlanarak ilan edilmesi planlanıyor.

İKİ ALTERNATİF

Bakanlık, sözel-sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak sınavın soru sayıları ve sürelerine kamuoyundan gelen görüşler doğrultusunda son şeklini verecek. Buna göre, merkezi sınavın, 60 soru ve 90 dakika süreli tek oturumlu ya da 80 soru ve 120 dakika süreli iki oturumlu olması alternatifleri üzerinde duruluyor. Sınavın, ortaöğretim kurumlarına yerleşecek öğrencilerin beceri ve genel yeteneklerinin tespit edilmesi ile lise türüne uygun adayların seçilmesini sağlaması planlanıyor. Bu kapsamda, sözel ve sayısal iki bölümden oluşacak sınavın, 6, 7 ve 8’inci sınıf düzeyindeki program içeriklerine dayanmasına rağmen çok daha geniş bir perspektifle öğrenci performansını ortaya çıkarmaya odaklanmış bir yetenek sınavı olması yönündeki hazırlıklar sürüyor.

YAKINDAN UZAĞA

Mahallinden öğrenci alacak okullar, okulun bulunduğu konum itibarıyla en yakın çevresinden öğrenci alan Anadolu, meslek ve imam hatip liselerinden oluşacak. Merkezi sınavla öğrenci alacak okullara yerleştirilme yapıldıktan sonra diğer öğrenciler mahallinden öğrenci alacak okullara yerleştirilecek.

Ortaokullar, il genelinde okul türleri ve kontenjanları gözetilerek yakın çevresindeki liselerle eşleştirilecek ve eğitim bölgeleri böyle oluşturulacak. Öğrenciler, kendilerine en yakın okulları, “yakından uzağa” sıralamasıyla temmuzda açılacak tercih ekranında, türleri ve kontenjanlarıyla görerek 5 tercih yapacak. Tercihlerinden birine yerleşemeyen öğrenciler, boş kalan kontenjanlar için yerleştirme nakil isteğinde bulunabilecek.

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