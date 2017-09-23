Adana'da, Hitit ve Mısır yazılı kaynaklarında bahsedilen Kilikya bölgesinin başkenti "Adaniya" olduğu düşünülen ve 2013'ten bu yana kazı çalışmaları sürdürülen Tepebağ Höyüğü, gün yüzüne çıkarılarak arkeoparka dönüştürülecek.

Bölgeden 1882'li yıllarda yurt dışına kaçırılan, üzerindeki kitabeye göre milattan önce 18. yüzyıla tarihlendirilen Hemşire Satsneferu heykeliyle höyüğün varlığının tespiti üzerine 1936'da ilk sondaj çalışması yapılan Tepebağ'da, Adana Müzesince 2013'te başlatılan kazılar devam ediyor.

Höyükte, Osmanlı yapılarının yanı sıra Helenistik, Demir, Geç Tunç, Orta Tunç ve Erken Tunç dönemlerinden kalıntılar yer alıyor.

Bu yıl nisanda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Bern Üniversitesinden Dr. Deniz Yaşin Meier danışmanlığında başlatılan kazılarda, Osmanlı, Orta Çağ, Helenistik ve Demir Çağı Dönem'lerine ait küçük buluntulara da ulaşıldı.

OSMANLI DÖNEMİ PİPOLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Kilikya'nın başkenti "Adaniya" olduğu düşünülen höyükte yapılan kazılarda, Osmanlı Dönemi'nde kullanılmış Kütahya porselenleri ile farklı pipolar ve Bizans paraları bulundu.

Şu an Demir Çağı zamanına ait tabakada yürütülen kazılarda, Seyhan Nehri kenarında yer alması ve geçmişte liman kenti olması dolayısıyla bölgeye Kıbrıs, Yunanistan, Levant, Mezopotamya'dan getirilen çok farklı seramiklere de ulaşıldı.

Geçmişte ticaretin yoğun gerçekleştirildiği Tepebağ Höyüğü'nde, o dönemdeki yaşam şekli, kimlerle ilişki içerisinde olunduğu, yeme içme kültürü ve hayvancılık faaliyetlerinin belirlenmesine yönelik kazılar ve farklı disiplinlerdeki çalışmalarla tarihe ışık tutulacak.

TEPEBAĞ TURİZME KAZANDIRILACAK

Dr. Meier, yaptığı açıklamada, Tepebağ Höyüğü'nün Adana'nın tarihsel sürecini açıklamak adına çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Oluşumu tarih öncesi dönemlerde başlayan, farklı kültür katmanlarından oluşan Adana'nın bu durumuyla özgün bir kent kimliğine sahip olduğunu ifade eden Meier, Tepebağ'daki kazının toplumsal kültür bilincini zenginleştireceğini belirtti.

Tepebağ'da milattan önce 3000'e kadar materyal kültür kalıntılarına ulaşabildiklerini vurgulayan Meier, "Buradaki çalışmalar bittikten sonra bazı mimari elementleri koruyacağız. Her dönemin tipik mimarisi korunacak. Adana Valiliği ve Adana Müzesi tarafından burada arkeopark çalışması yapılacak. Çalışmalar bittikten sonra burası turizme kazandırılacak." dedi.

Höyüğün geniş bir alanı kapsadığına işaret eden Meier, yıllar içindeki şehirleşme nedeniyle şu an küçük bir alanda çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.