Ankara Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da, 29 kişinin can verdiği terör saldırısının en küçük mağduru, o dönem 4.5 yaşında olan Buse Şenses’ti. Genelkurmay Başkanlığı’nda sivil memur olarak çalışan annesi Şenay Şenses’le bindiği servis aracında teröre yakalanan Buse, günlerce yoğun bakımda kaldı. 2 gözünü de kaybetti.
ÖZEL OKULLAR ALMADI
Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre aile, kızlarının tedavisi ve terör zararından doğan hakları için devlete başvurdu. SGK, 5233 sayılı Kanun kapsamında Buse’ye, terör mağduru olarak ayda 1010 lira maaş bağladı. Şenay ve Hüseyin Şenses, kızlarının 2333 ile 3713 sayılı kanunlar kapsamında gazilik hakları ve unvanı alabilmesi için mahkemeye başvurdu. Ailenin Ankara’da açtığı davaya henüz başlanmazken, ailenin başvurusuna yanıt veren SGK, 2333 ve 3713 sayılı kanunlara göre Buse’ye maaş bağlanamayacağını bildirdi.
Bu yıl 27 Temmuz’da 6 yaşına giren Buse’nin okula başlaması için ailesi okul arayışlarına girdi. Ankara’daki 9 özel okul, altyapıları olmamasını gerekçe gösterip Buse’nin kaydını yapmadı. Aileye, Ankara Eryaman’daki bir devlet okulundan olumlu yanıt geldi. Buse, pazartesi günü dersbaşı yaptı. İlk kez görme engelli öğrencisi olan sınıf öğretmeni Fatma Erol, engelli alfabesini Buse ile birlikte öğrenecek. Mühendis baba Hüseyin Şenses, “Eşim kamu çalışanı olarak gazi sayılacak. Ama kızıma bu hak verilmiyor. Saldırı TSK’nın servis aracına yapıldı. Ölenlerin şehit, yaralananların da gazi olması gerekir. Kızım gazi sayılmadı. İki gözü görmeyen kızımın geleceği için ona gazilik unvanı verilmesi ve haklarından faydalanması gerekir” dedi.
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