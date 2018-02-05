Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesini füzeyle hedef aldığı saldırıda, isabet alan sivil bir araçta 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Azez'deki Özgür Suriye Ordusu kaynakları, örgütün saldırıyı Afrin'in Bafiluyn Dağı mevkinden ateşlediği füzeyle gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; Azez Ehli Hastanesi idari sorumlularından Ebu Muhammed de AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumu ağır olan yaralılardan 3'ünü ilk müdahalenin ardından çevre ve Türkiye’deki hastanelere sevk ettiklerini söyledi.

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin üzerinden sık sık Azez'deki sivil yerleşimleri hedef alıyor. Afrin'deki örgüt, Fırat Kalkanı bölgesinin tamamını ve İdlib çatışmasızlık bölgesini tehdit ediyor. Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü de coğrafi yükseltileri nedeniyle Afrin'deki PYD/PKK'nın ateş menzilinde kalıyor.

Terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı yönlerden eş zamanlı düzenlediği operasyonlarına karşı koyabilmek için Azez, Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik saldırılarına hız verdi.

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