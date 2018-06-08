İstanbul’da fidye amaçlı kaçırma olayı ilginç bir tesadüfle sonuçlandı. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Pakistan uyruklu S.A. (18), Z.A. (22), A.R. (23) ve A.J. (22) adlı 4 arkadaş, 1 yıl önce İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye geldi.

İstanbul’da kaçak olarak çalışmaya başlayan 4 Pakistanlı, bir süre sonra işsiz kaldı. Bu sırada iş arayan Pakistanlılarla irtibata geçen başka bir kişi, iş bulacağını söylediği kaçak işçileri Arnavutköy’e çağırdı. Arnavutköy’e giden 4 arkadaş, Afganistan uyruklu bir kişi tarafından alınarak bir eve götürüldü. İş bulma umuduyla eve giden 4 arkadaş, eli silahlı 2 kişi tarafından karşılandı. Pakistanlı 4 arkadaşı bağlayan şüpheliler, cep telefonlarındaki kayıtlı akrabalarını arayarak 25 bin dolar istedi. Şüpheliler, aileleri paranın gönderilmemesi durumunda gençlerin kulaklarını ve parmaklarını keseceklerini söyleyerek tehdit etti.

KORKUP SERBEST BIRAKTILAR

Bunun üzerine İstanbul’a giden A.J.’nin babası, polise şikâyette bulununca polis harekete geçti. Şüphelilerin aradıkları telefonun bağlandığı baz istasyonunun Arnavuktöy’de olduğunu tespit eden polis, bölgede kaçak yollarla İstanbul’a gelen Afanlı ve Pakistan uyruklu kişilere yönelik operasyonlar yapmaya başladı. Operasyonları duyan şüpheliler ise korkarak 5 gün rehin tuttukları mağdurları serbest bıraktı. Aksaray’a giden 4 genç, bir gün sonra kendilerine yardımcı olan Pakistan uyruklu kişi tarafından polise teslim edildi.

İLGİNÇ RASTLANTI

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde karakola götürülen 4 mağdur, kısa bir süre sonra ilginç bir olay yaşadı. Pakistanlılar, o sırada sınır dışı edilmek üzere emniyete getirilen 3 kişiyi görünce bağırıp çağırmaya başladı. Emniyeti ayağa kaldıran Pakistanlıların feryadı, tercümanın çağrılmasıyla ortaya çıktı. Kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları anlaşılan ve sınır dışı edilmek üzere emniyete getirilen 3 Afganın, Pakistanlı gençleri kaçıran kişiler oldukları belirlendi. Kaçak yollarla Türkiye’ye girdikleri için gözaltına alındıkları öğrenilen Afganistan uyruklu K.A., H.U. ve M.B. hakkında, fidye olayı için de inceleme başlatıldı.

Emniyette Pakistanlı gençler tarafından teşhis edilen 3 şüpheli, mağdurları kaçırıp bağlayarak işkence yaptıkları evi polise gösterdi. İşlemlerin ardından 3 şüpheli tutuklanırken, mağdurlardan A.J. babasına teslim edildi.

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