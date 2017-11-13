‘Testis kanseri erken teşhisle yüzde 95 tedavi edilebilir’

Antalya'da düzenlenen Üroonkoloji Kongresi’nde konuşan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İlker Tinay, daha çok 15-40 yaş arasındaki erkeklerde görülen testis kanserinin giderek artığına dikkat çekti.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; tüm kanser türlerinde olduğu gibi testis kanserinde de erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tinay, “Erken evrede yakalanan vakaların yüzde 95’i tedavi edilebilir. Temel belirtisi ele gelen ağrısız ve sert kitledir. Erken teşhis için kendi kendine muayene çok önemlidir. Her erkek ayda bir kez testislerini muayene etmeli. Sıcak bir banyodan sonra ayna karşısında yapılması muayeneyi kolaylaştırır. Orta parmaklar testisin altında başparmak üstünde olmak üzere nazikçe değerlendirilir. Eğer ele gelen bir sertlik, testiste büyüme varsa üroloji uzmanına başvurulmalıdır” diye konuştu.

testis kanseri

Testis kanseri belirtileri

Prof. Dr. İlker Tinay

Üroonkoloji Kongresi