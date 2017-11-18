TFF 1. Lig: Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor: 0-0 | MAÇ SONUCU

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Barış Şimşek (xxx), Mehmet Metin (xxx), Abdullah Bora Özkara (xxx)
B.B.ERZURUMSPOR: Kaya (xx)- Stephane (xx), Murat (xx) (Dk.58 Mert Nobre (x)), Hamza (xx) (Dk.58. Burhan (x), Tolga (xx), Gökhan (x) (Dk. 81 Haris (x), Hakan (xx), Taylan (xx), Lokman (xx) Jasmin Scuk (xx), Erhan(xx),
ÜMRANİYESPOR: Burak (x) (Dk.34 Metin (xx)-Aaron (xx), Andreas (xx), Bulut (xx), Rangelov (xx), İbrahim (xxx), Mehmet (xx), Oğuz (xx), Sılva (xx) (Dk.83. Bahadır (x), Merthan (xx), Emircan (x) (Dk.59 Drole (x)
SARI KART: Erhan, Jasmin Scuk (B.B. Erzurumspor), Rangelov (Ümraniyespor)
MAÇTAN DAKİKALAR
6´ncı dakikada B.B. Erzurumspor´un gelişen atağında Murat´ın pasıyla buluşan Gökhan ceza sahası yayı üzerinden vurdu. Kaleci Burak, parmaklarıyla kornere çeldi.
20´nci dakikada konuk takımın orta sahadan başlattığı atakta topla buluşan İbrahim ceza alanına girerken sert vurdu, top kalecide kaldı.
21´nci dakikada Rangelov, orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına girdi. Rangelov´un ayağından açtığı top kaleci Kaya´da kaldı.
41´nci dakikada sağdan gelişen BB Erzurumspor atağında Tolga´nın ortasıyla topla buluşan Taylan´ın şutu az farkla auta gitti.
43´ncü dakikada ev sahibi ekip sağ kanattan Murat´la atak tazeledi. Rakip ceza sahasına Murat´ın ortaya gönderdiği topu Lokman auta gönderdi.
44´üncü dakikada rakip defansı tek tek geçen Hamza, kaleci Metin´le karşı karşıya kaldı. Hamza´nın ayağından açtığı topu kaleci aldı.
İlk yarı 0-0 sona erdi
İkinci yarıda da rakip kalede baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 52´nci dakikada tehlikeli bir atak geliştirdi. Gökhan´ın uzaktan sert şutu kaleci Metin´in kucağında kaldı.
66´ncı dakikada Lokman orta alandan kaptığı topu Erhan´a çıkardı. Erhan´ın kale çizgisine gönderdiği topa Mert Nobre´den önce kaleci Metin sahip oldu.
77´nci dakikada Burhan Eşer´in kullandığı korner atışından gelen topa iyi yükselen Mert Nobre´nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
80´nci dakikada gelişen konuk takım atağını B.B. Erzurumspor defansı kornerle önledi. Sılva´nın kullandığı korner atışında iyi yükselen Aaron´un kafa şutu üsten auta çıktı.
84´ncü dakikada B.B. Erzurumspor atağında topla buluşan Haris´in şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.
Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sonuçla sona erdi.
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