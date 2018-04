Dev ekranda tuğlalarla örülmüş duvarı görünce herkes çığlık atmaya başladı, Another Brick in the Wall parçası çalıyor, Pink Floyd ekibi kendinden geçiyor. Time turnesini izleyebileceğimi hiç düşünmezdim... Tabii onlar orijinal ekip değil ancak onlardan da aşağı kalır yanı yok. Durun baştan anlatayım. Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında 8-9 Mayıs tarihlerinde sahne alacak The Australian Pink Floyd Show’u İstanbul’a gelmeden önce geçen hafta Köln’de izleme şansı yakaladık. Hatta onlarla tanışıp sohbet ettik. Festivalin merakla beklenen şovu nasıldı, ekip üyeleri neler anlatı ve Pink Floyd hayranlarını neler bekliyor, hepsini anlatacağım. Almanya’da fazlasıyla old school havasını yaşatan büyük bir konser alanındayız, sound check yapılıyor. Yanımızda turne görevlisine soruyorum “Meşhur balondan figürler nerede?” gülerek yanıt veriyor, “Merak etme onlar da burada sadece konsere kadar uyuyorlar!” Birkaç dakika sonra The Australian Pink Floyd Show ekibiyle kuliste buluştuk. Ayaklarında terlikleriyle üstlerinde salaş tişörtleriyle karşımıza oturdular. HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Hepsi şova çok inanıyor ve onlara böylesi büyük turne imkânı verdiği için fazlasıyla minnettar. Elbette ilk merak ettiğim orijinal bir grubun tribute’u oldukları için sahneye çıktıklarında kendilerini nasıl hissettiği oldu. Birkaçı aynı anda “Pink Floyd gibi!” dedi ve saksofoncu Mike devam etti: “Orası şaka, onlar gibi olamayız ancak hiç de fena hissetmiyoruz. Ne yani tadını çıkarmayacak mıyız?” Pink Floyd gibi hissediyor olabilirler ancak birebir aynısı olmak güç, “Parçalara kendinizden bir şeyler katıyor musunuz?” diye sordum. Başta kimseden ses seda çıkmadı. Sonunda klavye çalan Jason bu soruma yanıt vermeye karar verdi; “Aslında mümkün olduğunca orijinaline sadık kalmaya çalışıyoruz. Sound’un benzemesi önemli işin büyük bir parçası.” Grup üyelerinden bazıları konserden sonra İstanbul’da tatil yapmaya karar vermiş, bizlere mekân danıştı ardından yanlarından ayrıldık. Onlar böyle heyecanla anlattıkça ben de sahnelerini izlemek için epey heyecanlıydım.

Birkaç saat sonra konser başladı, alan ağzına kadar doluydu. Perdeye yansıtılan meşhur gölge şovla başladı, tüm bilinen parçaları çaldı. Konser 2 saat sürüyor ve bir de 20 dakikalık bir mola var, yani epey uzun. Şov neredeyse bire bir, enstrümantal anlamda her biri gerçekten çok yetenekli ve gözünüzü kapatıp dinlediğinizde gerçekten Pink Floyd’u dinliyormuşsunuz gibi de hissedebilirsiniz. Ta ki vokal şarkı söylemeye başlayana dek. Elbette bu biraz da alışkanlıktan dolayı ancak vokalist Chirs’in sahnede pek enerjisi yoktu ve bunu dinleyenlere de yansıtıyordu... Bir de bunun üzerine buz hokeyi sahasından bozma konser alanının ekosu gerçekten sıkıntılıydı. Zorlu PSM’deki şovun bu açıdan katbekat daha iyi olacağı şimdiden belli. Animasyonlar ve şişme dev domuz, pembe kanguruyu da gördük. İşin şov kısmı gerçekten iyiydi. Pink Floyd’un efsane konserini izlemek için artık çok geç, The Australian Pink Floyd Show bu boşluğu bir nebze dolduruyor, dinleyicilere bir zaman yolculuğu vaat ediyor.

The Australian Pink Floyd Show 8-9 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali’nde...

5 milyon bilet sattı

30 yıldır sahnelerde olan The Australian Pink Floyd Show dünya çapında yaklaşık 35 ülkede 5 milyondan fazla bilet satan,The Times ve The Daily Mirror tarafından tribute gruplarının öncüsü ve en iyisi olarak gösteriliyor. Grup, daha önce Pink Floyd üyelerinden David Gilmour’ın 50. doğum günü kutlamasında performans sergiledi, hatta Rick Wright ve Guy Pratt’le aynı sahneyi paylaşmıştı. Ne büyük şans! David Gilmour ekibi dinledikyen sonra şöyle demişti: “Daha önce hiç Pink Floyd’u canlı dinlememiştim.”