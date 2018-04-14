İngiltere Başbakanı There May, operasyonun ardından açıklamalarda bulundu.

May'in konuşmasından satır başları;

- Geçen hafta Duma'da yüzlerce kişi hayatını kaybetti, bütün belirtiler kimyasala silah saldırısı olduğunu gördük. Kadın, erkek, çocuk korkunç ölümlerini, korunmak için evlerinin bodrumuna saklanan insanları gördük. Klor gibi bir kokuyla insanların ciğerlerinin yandığını gördük. Semptomların toksik kimyasal olduğuna dair raporlar ulaştı. Kimyasal silah varil bombasıyla kullanıldı.

- Haber alma teşkilatları, saldırının arkasında Suriye'nin olduğu açıklandı. Muhaliflerin varil bombaları yok. DEAŞ'ın Duma'da herhangi bir varlığı mevcut değil. Suriye'de kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığını biliyoruz. Geçen yıl Han Şeyhuın'da sarin gazı kullanılmıştı. Analizlerimizin devamı sonucunda Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı ve kullanacağı sonucuna ulaştık. Bunun için tüm diplomatik kanalları denedik ama hepsi boşa çıkarıldı. 2013 saldırısı sonrası sona erdirmek sözü verdi, Rusya da garantör oldu ancak bu gerçekleştirilmedi. Suriye'nin eski silahların ortadan kaldırılması raporu herhangi bir kanıt elde edilemedi. Tüm bu olaylarda her türlü kanbıt olmasına rağmen, sorumluluların ortaya çıkarılması kararı BMGK'da Rusya tarafından veto edildi. Rusya, bu saldırının arkasında İngiltere'nin olduğunu bile iddia ettiler.

- Suriye'nin kimyasal silah kullanımına müdahale etmek için bu kararı aldık. Rejimi devirmek, iç savaşa neden olmak gibi bir amacımız yoktu. Kimyasal silah üretim ve depolama tesislerini hedef aldık. ARGE üretimini büyük ölçüde azaltmıştır.

- Bu gece yapılan saldırı, geçen yılkinden büyüktü. Bu askeri müdahalenin kimyasal silahları engelleme konusunda yalnız olmadığını görmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde kimyasal silah kullanılmadığını görmemiz gerekiyor.

- Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de ajana yönelik sinir gazı kullanılması da, bu normlara uyulmadığının göstergesidir.

- Başka bir yol ve alternatif denemek isterdik ama kimyasal silahların herhangi bir yerde, bir şekilde kullanılmasına izin veremeyiz.

- Suriye'de 7 yıldır yaşanan savaşla, halkın yeni ülkelere sığınmacı olarak gittiklerini görüyoruz. Lübnan, Ürdün ve Türkiye'ye en fazla sığınmacının gittiğini görmekteyiz. Uluslararası toplumun da bu konuda çok net bir mesaj verdiğini düşünüyorum.

- Bu operasyon, Suriye'nin kimyasal silah kapasitesinin ortadan kaldırmak için düzenlendi. Yeni bir operasyon olması durumunda, parlamentoya gideceğiz, ama bu tek seferlik bir operasyondu.

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