ThinkNeuro’ya 7 Baykuş Ödülü

Tüketicilerin bilinçdışına ışık tutan yenilikçi yöntemler kullanan şirket, değerlendirme yapılan altı kategorinin üçünde Altın Baykuş’u alırken, ayrıca iki gümüş ve iki bronz ödüle layık görüldü.

Alınan ödüllerin nöropazarlama araştırmalarının değerini ortaya koyması açısından da sevindirici olduğunu belirten ThinkNeuro CEO’su Dr. Yener Girişken şunları söyledi:

"İnovatif, Vizyoner ve İçgörülü Baykuş kategorilerinde altın ödüle layık görülmemiz çok önemli. Aldığımız ödülleri Arçelik, Eti, Unilever ve Vodafone gibi değerli markalar için yaptığımız araştırmalar ile kazanmış olmamız da ayrıca gurur verici. Gelişmiş ülkelerde nöropazarlama araştırmaları adeta ışık hızıyla artıyor. Çünkü kullandığımız yöntemler, tüketicinin bilinçdışına ayna tutarak pek çok soruya kısa zamanda ve “gerçek” yanıtların bulunmasını olanak veriyor. Bu hem tüketiciler hem kurumlar için pek çok fayda sağlıyor."