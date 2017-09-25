THK her uçak biletinin 50 kuruşuna talip

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, kurumun maddi imkanlarının artırılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

THK'nin, Türk havacılığının gelişmesindeki önemine işaret eden Atılgan, kurumun kurulduğunda sahip olduğu maddi imkanların yıllar geçtikçe kaldırıldığını söyledi.

Atılgan, THK'nin piyangodan ve satılan sigara paketlerinden aldığı payın yanı sıra deri toplama imtiyazlarının da kaldırıldığını anımsatarak kurumun sadece milletin destekleri ve yardımlarıyla ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.

THK Başkanı Kürşat Atılgan (solda) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda)

CUMHURBAŞKANINA KANUN ÇALIŞMASI SUNULDU

Havacılık aktivitelerinin çok pahalı olduğunu ve daha fazla imkanla daha büyük işler yapabileceklerini dile getiren Atılgan, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımıza kurumumuzun maddi imkanlarının artırılması için kanun çalışması sunduk. THK'nin kurulduğunda sahip olduğu imkanlara kavuşması amacıyla arz ettiğimiz çalışmamız, kendilerinin de tensipleriyle şu anda inceleniyor. İnşallah kanun çıktığı zaman, oradaki birtakım gelir getirici unsurlar THK'nin daha büyük işler yapmasını sağlayacak. Çalışmamızda, Kızılay'ın da aralarında olduğu bazı kurumlara sağlanan vergi muafiyetlerinin bize de tanınması ve uçak biletlerinden 50 kuruş gibi küçük bir gelirin bağlanması dahil gelir getirici çeşitli hususlar bulunuyor. THK Başkanı Kürşat Atılgan

195 MİLYON DOLAR BORÇ VAR

Atılgan, Sağlık Bakanlığı bütçesinden Yeşilay'a sağlanan destek gibi kendilerinin de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yıllık 25 milyon lira destek talep ettiklerini belirterek bu ödeneğin Gençlik ve Spor Bakanlığından da sağlanabileceğini söyledi.

Taleplerinin incelendiğini ifade eden Atılgan, şunları kaydetti:

"Kurumun şu anda 195 milyon dolar kredi borcu var. Bunlar, ben göreve gelmeden önce, helikopter ve ambulans helikopter alımı için kullanılan döviz cinsi krediler. Kurumun ciddi finansman gideri var. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasıyla bir kısmının faizlerini düşürdük, daha da düşürmek için pazarlık halindeyiz. Bu borcun sadece faizinin yüksekliğini düşünün. Kanun düzenlemesiyle kurumun ekonomik durumunun 10 senede iyi olmasını, sonraki 10 senede de iyi gelir elde eder hale gelmesini hedefliyoruz."

Atılgan, Türkiye'nin önemli kurumlardan biri olan THK'nın yaşatılacağına inandığının altını çizerek, "Devlet yöneticilerimiz problemlerimizle yakından ilgileniyor. Onlarla diyalogla problemlerimizin çözüleceğini düşünüyorum." dedi.

Türk Hava Kurumu

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Recep Tayyip Edoğan