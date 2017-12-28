THY'den konuyla ilgili yapılan açıklamada vize kısıtlamasının başladığı 9 Ekim 2017 tarihine kadar yapılmış, Türkiye ve ABD çıkışlı biletlemeler için 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacak seyahat ve işlemlerde geçerli olmak üzere ücretsiz değişiklik yapılabileceğini duyurdu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, vize kriz başlamadan önce vize almak için bilet alan ancak daha sonra uçamayan yolcuları kapsayan düzenlemede yolcular rezervasyon ve güzergâh değişikliği ile iade talepleri ve bilet sürelerini herhangi bir ücret farkı ve ceza ödemeden 9 Ocak 2019'a kadar uzatılabilecek.

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