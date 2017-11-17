THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Bizim vizyonumuz ‘kuzu incik’le sınırlı değil

Türk Hava Yolları ( THY), uçaklarına ikram hizmeti veren Türk işadamı Atilla Doğudan’ın sahibi olduğu Viyana merkezli Do&Co ile yollarını 10 yıl sonrasında ayırıyor. THY, yüzde 50 ortağı olduğu TURKISH Do&Co ile yeni havalimanında beraber çalışmayacak. THY’nin kamuoyunda hayli tartışılan bu kararını THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile görüştük.

Zira bu hizmeti THY yüzde 50-50 ortaklıkla Do&Co ile kurdukları şirket üzerinden satın alıyordu. Do&Co, THY ile işbirliği sonucunda iş hacmini büyütürken 2010’da Türkiye’de 420 milyon liralık piyasa değeri üzerinden halka açılmıştı. Son gelişmelerle kayıplar yaşamasına karşın şirketin bugünkü borsa değeri 2 milyar TL seviyesinde. İlker Aycı, Do&Co ile yola devam etmeme kararının iki önemli gerekçesi olduğunu ifade ederken “Ayrılık noktasına uzun görüşmeler sonrası gelindi. THY’nin Turkish-Do&Co ile 10 yıllık kontratı 2018 sonunda bitiyor. 3’üncü havalimanı, en muhafazakâr hesapla Turkish-Do&Co’ya yılda 45-50 milyon dolar EBİTDA (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) sağlayacak. Böyle bir iş fırsatına “şerefiye” bedeli istemek hakkımız. Ayrıca 100 milyon dolarlık da bir yatırım var. Kontrata bağlı bir ortaklık bu. Yani, THY’nin 10 yıllık kontratı olmasa, Turkish- Do&Co önemli varlık gösteremiyor. Bu ortaklığın THY dışındaki işleri çok küçük. 3’üncü havalimanı için kontrat 10 yıl artı 5 yıllık opsiyonu içerecek. Do&Co’nun payına düşecek 10 yıllık EBİTDA 200-250 milyon doları buluyor. Bunu dikkate alıp Do&Co’ya “THY’ye şerefiye bedeli olarak ne ödersin?” dedik. Atilla Doğudan ile 1 yıldır yeni döneme ilişkin vizyonu müzakere ediyorduk. Do&Co’nun cirosu 750 milyon dolara ulaştı. Bu ciroda Turkish-Do&Co ortaklığının, THY ile 10 yıllık kontratın büyük payı var. 3’üncü havalimanına “eski hamam, eski tas” anlayışıyla gidemeyiz. Gelecek vizyonumuz daha farklı. Gelecek vizyonumuz Do&Co ile örtüşmedi. O nedenle Singapurlu SATS’la görüşüp ön anlaşma imzalama noktasına geldik. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Başbakan’ımız ayrılık kararımızı sordu. Kendilerine de gerekli sunumu yaptık.”

OTEL NE OLACAK?

Aycı, vizyon örtüşmemesini dış hat uçuşlarında sıkça ikram edilen et ile örnekledi:

“Bizim vizyonumuz “kuzu incik”le sınırlı değil...”

Aycı konuya yönelik şu ifadeleri kullandı: “Biz 4 yıldızdan 5 yıldızlı havayolu olma yolunda önemli ilerlemeler kaydettik. İnsanlar artık 10- 12 bin metrede de sağlıklı yemek istiyor. Yediklerinin kalorisini bilmek istiyor. Mönülere kalori yazılmasını ısrarla istedim. Ancak, Atilla Bey’i ikna edemedim. Dünyada let-lag’ı (uzun uçuşlarda zaman dilimine vücudun uyum sağlayamaması) azaltan uçak içi yemek ikramı denemeleri yapılıyor. Biz neden yapmayalım. Kişiselleştirilmiş ürünler geliştirilmeli. Konfeksiyon değil artık kişiye özel hizmet verilebilmeli. Örneğin bir yolcu istediği saatte yemeğini alabilmeli. Mutfağımızı çeşitlendirmeliyiz. Türk lezzetleri güzel ve fakat Asya pazarına hitap eden mönüler artmalı. THY yabancı yolcu uçurma sırasında ilk 6’da. Transitte de 21 milyonu geçtik. Bu noktadan noktaya yüzde 40 arttı.Yeni hatlar açıyoruz. Uçtuğumuz nokta sayısını artırıyoruz.”

İlker Aycı, THYDo& Co ortaklığının İstanbul Ortaköy’de yapımı süren oteline yönelik ise “Oturur, konuşuruz. Otelde Do&Co’ya düşen payı THY olarak alabiliriz. Tersi de olabilir” dedi.

PERSONEL ZAM FARKINI ALACAK

Tasarruf önlemlerinin bilançoda katkısını gördüklerini ifade eden Aycı, bu önlemlerle 140 milyon dolarlık tasarruf sağladıklarını belirtti. Aycı, “Dokuz aylık dönemde 956 milyon dolar esas faaliyet kârı elde ettik. Personel ve ikram giderleri gibi tüm büyük kalemlerde yapılan planlamalar sayesinde birim giderinde yüzde 4 oranında daha düşüş kaydedildi. Bu yıl fedakârlık eden çalışanlarımıza verdiğimiz sözü de tutacağız. Faaliyet kârı ile kapatacağımız yıl sonunda personelimiz zam farklarını alacak” dedi.

‘UZAKDOĞU’YA AĞIRLIK VERECEĞİZ’

Aycı, havacılıkta büyüme potansiyelinin Uzakdoğu’ya kaydığını belirtti: “Avrupa’daki geleneksel pazarımızı koruyarak Asya’ya, Uzakdoğu’ya ağırlık vereceğiz. Afrika ve Asya vizyonumuz gelişiyor. Uzakdoğu’da yeni ortaklık stratejileri üzerinde duruyoruz. Bu bölgede büyüme ivmemiz artacak.”

‘KARGODA HEDEFİMİZ İLK 5’

Aycı, THY Kargo’nun hızla ayrı bir şirket olabilecek boyuta doğru ilerlediğini belirterek şöyle konuştu: “Ben göreve geldiğimde kargo ciromuz 800 milyon dolardı. Bu yılı 1.3 milyar dolar kargo cirorusuyla bitirme hedefimiz var. Bu yılın ilk 9 ayındaki büyüme yüzde 29 oldu. Kargoda uçtuğumuz nokta sayısı 51’den 72’ye çıktı. THY dünyada kargo liginde 10’uncu. Hedefimiz dünyada ilk 5’e girmek.”

İlker Aycı

thy

Do&Co