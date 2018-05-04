Türk Hava Yolları Olağan Genel Kurul toplantısı hissedarların katılımıyla bugün THY Genel Yönetim Binası’nda gerçekleştirildi. İki yönetim kurulu üyesi THY’den istifa etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın bildirdiğine göre, THY’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan duyuruda Arzu Akalın'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmesi sebebiyle münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Fatmanur Altun'un atanmasına karar verildiği belirtildi. İsmail Gerçek'in de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmesi sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeliğine Mithat Görkem Aksoy'un atanmasına karar verildi.THY Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Arzu Akalın'ın ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan İsmail Gerçek'in istifaları nedeni ile ürkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'un Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsızlık oluruna tabi olmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi kaptan pilot Mithat Görkem Aksoy'un ise Kurumsal Yönetim

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