Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk günü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle birlikte resmen başladı. Yeni sisteme geçiş aşamasında bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile bakanlıklara da son şekilleri verildi, bazı bakanlıklar birleştirildi. Yeni sistemde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın adı Ticaret Bakanlığı olarak değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Beştepe'de yeni kabineyi açıklayacak. Yeni kabinenin açıklanmasıyla beraber Ticaret Bakanı kim oldu sorusu da cevabını bulmuş olacak...

TİCARET BAKANI KİM OLACAK?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Ticaret Bakanlığı ismini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasıyla birlikte yeni Ticaret Bakanı da belli olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı