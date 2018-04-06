Ticaret savaşlarında yeni perde: Trump'tan Çin'e 100 milyar dolarlık ek gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e ek 100 milyar gümrük vergisi getirilmesi için ülkesinin ticaret yetkililerine çalışma emri verdiğini duyurdu.
Trump, yayımladığı yeni bildiride bu kararın Çin'in 'adil olmayan misillemesi' üzerine geldiğini söyledi.
Açıklamada Çin'in ABD' ye yönelik olarak sürekli fikri mülkiyet hırsızlığı uyguladığı iddiası yinelendi.
Piyasalar son haftalarda iki ülkenin karşılıklı ek gümrük vergisi kararlarıyla sarsılmıştı.
Ancak son iki gündür iki taraftan gelen müzakere çağrılarıyla piyasaların ticaret savaşları kaygısını geride bıraktığı görülmüştü.
Amerikan borsalarının Perşembe gününü yükselişle geçirmesine rağmen Trump'ın son bildirisiyle Amerikan vadelilerinin satış yediği görüldü.
Yatırım fonu Seabreeze Partners'ın başında bulunan Doug Kass, "Trump'ın son iki, üç gündür ve bu gece gördüğümüz düşmanca politikası tehlikeli. Başkanımız piyasa oynaklığını ve ekonomik belirsizliği yine 'büyük yapacak'" dedi.
Bu hafta içinde ABD, yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldığı Çin'den ithal edilen ve yıllık büyüklüğü 50 milyar doları bulan yaklaşık 1.300 kalem ürünün detaylarını açıklamıştı.
Bu hamleye Çin'den misilleme geldi.
Çin de soya fasulyesi, otomobiller ve kimyasal maddeler dahil olmak üzere ABD'den ithal edilen 50 milyar dolarlık 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.
Diğer yandan Çarşamba günü iki ülkenin yetkililerinden müzakere çağrıları gelmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, "ABD'nin gümrük vergisi kararlarının devreye girmemesi ihtimali var mı?" sorusuna, "Evet, bu mümkün. Bu da sürecin bir parçası" dedi.
Kudlow, iki ülkenin ilan ettiği gümrük vergisi kararlarının açılış teklifleri olduğunu söyledi.
Çin'in ABD büyükelçisi Cui Tiankai ise Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda süren bir saatlik toplantının ardından, "Müzakereler bizim ilk tercihimiz olur, ancak tango yapmak için iki kişi gerekir. ABD'nin ne yapacağına bakacağız" dedi.
Trump'ın son olarak yayımladığı bildiriye ise hem kendi partisindeki Cumhuriyetçi milletvekillerinden hem de ülkenin iş dünyasından tepki geldi.
Diğer yandan Çin ABD'nin ek gümrük vergisi kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) götürdü.
Çin, DTÖ'nün iki ülke arasındaki anlaşmazlığı çözmesi talebinde bulundu.
Bu sürecin ilk resmi adımı olarak DTÖ ABD'den aldığı kararı açıklamasını istedi.
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