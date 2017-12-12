TİKA'dan Ankara'da Kudüs programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kudüs’ün işgal edilmesinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yarın Kudüs programı düzenleyecek.
TİKA’dan edinilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Ankara’da okuyan Filistinli öğrencilerin katılımıyla açılacak etkinliğe, Filistin’den Türkiye’ye gelen ve aralarında akademisyenler, sanatçılar, Türk ailelerin mensupları, Özbek Tekkesi temsilcisi ve müzik grubu üyelerinin bulunduğu kişiler katılacak.
Program öncesinde 70’ten fazla kara kalem eseri bulunan ressam Sheheab Qawasmeh’in katılımıyla Kudüs’ü konu alan kara kalem çalışmaları TİKA’nın Filistin projeleri ile sergilenecek.
İLK KUDÜS GÖRÜNTÜLERİ GÖSTERİLECEK
Programda sinemanın mucidi olarak anılan Lumiere kardeşlerin 1897'de çektiği ilk Kudüs görüntülerinden oluşan 45-50 saniyelik siyah beyaz görüntüler gösterilecek.
Gösterimin ardından Kudüs’te doğup büyüyen, Kahire ve Kudüs’te eğitim gören, Kudüs’ün mimari mirası üzerinde 60’tan fazla makale ve eseri bulunan Dr. Yusuf Natşe, “Osmanlı Dönemi Kudüs Surlarının İmarı” başlıklı konuşma yapacak.
Mescid-i Aksa Vakfı Eğitim Müdürü ve Kudüs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naci Brekat ise “Osmanlı Dönemi'nde Mescid-i Aksa'da Bulunan Namazgahlar ve İşlevleri”ni anlatacak.
İslam mimari tarihi alanında çalışmalar yapan ve 18 ciltten oluşan Filistin Ansiklopedisi’ni hazırlayan Prof. Dr. Muhammed Ghosheh de programın bir diğer davetlisi olarak Filistin ansiklopedisinin tanıtımını yapacak.
Kudüs Türk Ai̇le Derneği'nin kısa sunumunun ardından program, Hristiyanlar için kutsal Kıyamet Kilisesi'nin kapılarını açma kapatma görevini 1977'den bu yana yerine getiren Wajeh Nuseibeh ve kilisenin anahtarını koruma görevini 1992'den bu yana yürüten Adeeb Joudeh, Kudüs Özbek Tekkesi̇ Şeyh Vekili İzzeddin Buhari ve Kudüslü ressam Sheheab Qawasmeh'in katılımcıları selamlamasıyla devam edecek.
Program, mülteci kampları ile Batı Şeria, Gazze Şeridi, Güney Lübnan’daki çocuklara odaklanan ve şiddet eğilimlerini azaltmak için çocukların içindeki yaratıcı becerileri ortaya çıkarmak için müzik yapan “Al Kamandjati” grubunun vereceği yarım saatlik konser ile son bulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.