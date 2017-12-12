TİKA'dan Ankara'da Kudüs programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kudüs’ün işgal edilmesinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yarın Kudüs programı düzenleyecek.

TİKA’dan edinilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Ankara’da okuyan Filistinli öğrencilerin katılımıyla açılacak etkinliğe, Filistin’den Türkiye’ye gelen ve aralarında akademisyenler, sanatçılar, Türk ailelerin mensupları, Özbek Tekkesi temsilcisi ve müzik grubu üyelerinin bulunduğu kişiler katılacak.

Program öncesinde 70’ten fazla kara kalem eseri bulunan ressam Sheheab Qawasmeh’in katılımıyla Kudüs’ü konu alan kara kalem çalışmaları TİKA’nın Filistin projeleri ile sergilenecek.

İLK KUDÜS GÖRÜNTÜLERİ GÖSTERİLECEK

Programda sinemanın mucidi olarak anılan Lumiere kardeşlerin 1897'de çektiği ilk Kudüs görüntülerinden oluşan 45-50 saniyelik siyah beyaz görüntüler gösterilecek.

Gösterimin ardından Kudüs’te doğup büyüyen, Kahire ve Kudüs’te eğitim gören, Kudüs’ün mimari mirası üzerinde 60’tan fazla makale ve eseri bulunan Dr. Yusuf Natşe, “Osmanlı Dönemi Kudüs Surlarının İmarı” başlıklı konuşma yapacak.

Mescid-i Aksa Vakfı Eğitim Müdürü ve Kudüs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naci Brekat ise “Osmanlı Dönemi'nde Mescid-i Aksa'da Bulunan Namazgahlar ve İşlevleri”ni anlatacak.

İslam mimari tarihi alanında çalışmalar yapan ve 18 ciltten oluşan Filistin Ansiklopedisi’ni hazırlayan Prof. Dr. Muhammed Ghosheh de programın bir diğer davetlisi olarak Filistin ansiklopedisinin tanıtımını yapacak.

Kudüs Türk Ai̇le Derneği'nin kısa sunumunun ardından program, Hristiyanlar için kutsal Kıyamet Kilisesi'nin kapılarını açma kapatma görevini 1977'den bu yana yerine getiren Wajeh Nuseibeh ve kilisenin anahtarını koruma görevini 1992'den bu yana yürüten Adeeb Joudeh, Kudüs Özbek Tekkesi̇ Şeyh Vekili İzzeddin Buhari ve Kudüslü ressam Sheheab Qawasmeh'in katılımcıları selamlamasıyla devam edecek.

Program, mülteci kampları ile Batı Şeria, Gazze Şeridi, Güney Lübnan’daki çocuklara odaklanan ve şiddet eğilimlerini azaltmak için çocukların içindeki yaratıcı becerileri ortaya çıkarmak için müzik yapan “Al Kamandjati” grubunun vereceği yarım saatlik konser ile son bulacak.

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