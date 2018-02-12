Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"Özellikle çöl bölgelerinde Irak sınırına yakın bölgelerde DEAŞ'lılar var. YPG ile işbirliğini sürdürmek için bir bahane olarak, buralardaki DEAŞ'lılara dokunmuyorlar. Afrin'deki YPG'li teröristler tutuklu olan DEAŞ'lıları bıraktılar ve Türkiye ile ÖSO'ya karşı birlikte mücadele ediyorlar.
Hem karadan ve hem havadan temizliyoruz. Eğer ABD gereğini yapmazsa, Münbiç ve Fırat'ın doğusu için de geçerlidir. Suriye topraklarını bu teröristlerden temizleyeceğiz. Afrin'i de Suriye halkına teslim edeceğiz.
ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Belli konuları konuşabilmemiz için kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık söz ve vaat değil, somut adımlar istiyoruz. Tillerson'dan bunu isteyeceğiz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak"
ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'Lİ ASKERLERİN YPG'LİLERLE FOTOĞRAFINA YANIT
İHA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li askerlerin YPG'lilerle birlikte çekilen fotoğrafıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim ilişkilerimizi bugün zedeleyen, gölgeleyen konulardan birtanesi, ABD'nin YPG'ye verdiği silah ve ABD'nin YPG ile birlikte hareket etmesi. YPG'ye desteğini sürdürmek için çocukların inanmayacağı bahaneler ortaya koyuyorlar" ABD YPG ile işbirliğini sürdürmek için DEAŞ'a dokunmuyor"dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye - Afrika II. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ve Ruanda Devlet Bakanı Olivier Nduhungirehe'nin ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, bir gazetecinin ABD'li askerlerin YPG'lilerle çektirdiği fotoğrafı sorması üzerine ABD'nin YPG desteği için çocukların inanmayacağı bahaneler ortaya koyduğunu söyledi.
"YPG'yi Münbiç'e ABD getirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, YPG'yi oradaki ABD'li askerler getirdi ve bize bir sözleri vardı. Münbiç operasyonu bittikten sonra YPG'lileri Fırat'ın doğusuna göndereceklerdi. ABD bu sözünü tutmadı. Tıpkı diğer sözlerini tutmadığı gibi. Dolayısıyla şaşırılacak bir durum yok. Zaten beraberler, bu kadar silahı kim verdi. ABD verdi. Bizim ilişkilerimizi bugün zedeleyen, gölgeleyen konulardan bir tanesi bu gün nedir? ABD'nin YPG'ye verdiği silah ve ABD'nin YPG ile birlikte hareket etmesi. YPG'ye desteğini sürdürmek için çocukların inanmayacağı bahaneler ortaya koyuyorlar. Örneğin Rakka'ya YPG ile girdiler DEAŞ'la anlaştılar DAEŞ çekildi şimdi Suriye'nin özellikle çöl bölgelerinde ve Irak sınırına yakın bölgelerde cepler halinde DEAŞ mevcudiyeti var. Binlerce sivil insanda öldü. Koskoca bir şehre giriyorsunuz efendim bu cepler halindeki DEAŞ'lılara neden müdahale etmiyorsunuz. Efendim direnç varmış. Bunların hiçbiri inandırıcı sözler değildir" dedi.
ABD'nin sadece YPG ile işbirliğini sürdürmek için bir bahane olarak buradaki cep halindeki ve küçük guruplar halindeki DEAŞ'lılara dokunmadığını sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, "Geçen gün Dünya Süryaniler Kongresi başkanının yaptığı açıklamayı gördünüz. Şimdi Afrin bölgesindeki YPG teröristleri hem Afrin bölgesindeki tutuklu olan DEAŞ'lileri serbest bıraktı, hemde Fırat'ın doğusundan DEAŞ teröristlerini getirerek Afrin'de Özgür Suriye Ordusu ve Türk Ordusuna karşı birlikte mücadele etmeye kalkıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, arkalarında kim olursa olsun boş. Afrin Operasyonumuz emin adımlarla ilerliyor, havadan ve karadan ve inşallah bu bölgedeki teröristlerin hepsini temizleyeceğiz"dedi.
"OPERASYONLAR İÇİN SURİYE VE SURİYE HALKI TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDECEKTİR"
Terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin emin adımlarla ilerleyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, "eğer ABD gereğini yapmazsa bu Münbiç içinde geçerlidir ve Fırat'ın doğusu içinde geçerlidir. Bize yönelik terör örgütleriyle biz bugün mücadele etmezsek yarın bizim karşımıza daha büyük bir tehdit olarak çıkar. Mücadele genel istikrar için önemlidir. Özellikle Afrin Operasyonu için ileride Fırat kalkanı operasyonu dahil, Suriye ve Suriye halkı Türkiye'ye teşekkür edecektir. Suriye topraklarından da bu terör örgütlerini temizliyoruz. Buraları da diğer terör örgütlerine yani ABD'nin yaptığı gibi YPG'ye teslim etmiyoruz, Suriye halkına teslim ediyoruz ki. Afrine de, inşallah buradan göç etmek zorunda kalan insanlarda hiç ayrım yapmaksızın bu bölgeye dönecektir" şeklinde konuştu.
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