TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görev süresi bu yıl sona eriyor. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin erkene alınması nedeniyle, TİM'in daha önce 24 Haziran’da yapılması planlanan genel kurulu, 30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Genel kurulda Türkiye'nin gözde kurumunun yeni başkanı seçilecek. Başkanlık yarışı için Tahsin Öztiryaki, İsmail Gülle ve Oğuz Satıcı adaylıklarını ilan etti.

Tahsin Öztiryaki, halihazırda TİM Başkanvekilliği görevine devam ederken, Oğuz Satıcı 2001-2008'de TİM başkanlığı yapmıştı.

Adaylardan İsmail Gülle ise 2003-2018'de İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürdü. Gülle, şu an Türkiye Tekstil Sektör Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor.

- " Girişim 4.0 hamlesini başlatacağız"

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Gülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkan seçildiği takdirde TİM'e, başkana değil ekibe dayalı bir yönetim şekli getireceklerini söyledi.

TİM'in gençlerle frekans uyumunu sağlamak için hummalı bir çalışmaya girişeceklerini anlatan Gülle, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli kalkınması için nitelikli ihracata, bunun için de genç zihinlere ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Gülle, yeni çağın "yapay zeka" çağı olduğunu vurgulayarak, böyle bir ortamda Türkiye'nin ihracat ve üretim stratejisini değiştirmek gerektiğini savundu.

Bir süredir dile getirdikleri İhracat 4.0 ile hem TİM'in hem de ihracatçıların, işin teknolojisini kazanacağını dile getiren Gülle, ihracatçıların rekabetin yoğun olduğu pazarlarda avantajlar elde edeceklerini kaydetti.

Yeni dönemde inovasyon kültürünün ülkenin kılcal damarlarına kadar yaygınlaşması için çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yapacaklarını anlatan Gülle, şunları söyledi:

"Ülkemizde halihazırda başarıya ulaşmış yüzlerce girişim bulunuyor. Bunların büyük kısmı başta İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent olmak üzere çeşitli üniversitelerde. Bir fikri sıfırdan oluşturup ticarileştiren ve bunu daha sonra ihraç eder seviyeye gelebilen insan benim gözümde kıymetlidir, başarılıdır. İşte maksadımız bu yönde girişimcileri orta öğretim aşamasındaki girişimci adalarıyla buluşturmak. Böylece ülkemizde 'Girişim 4.0' hamlesini başlatacağız.

Bilindiği gibi yüksek katma değer ve inovasyon mesajları her zaman konuşulan şeylerdir. Ancak 2023'e 5 yıldan az bir zaman kaldı. Bizim ülke olarak genç fikirleri öncelikli kabul edeceğimiz bir dönem başlamalı. Burada kendi adıma da bir öz eleştiri yapabilirim. Bizler maalesef genç girişimcileri ve girişimci adaylarını yeterince dinleyemedik. Maalesef onları bir vitrin malzemesi gibi gördük. Kısmet olur TİM'in başına geçersek Girişim 4.0 dönemi ile bu makus kaderi değiştireceğiz. TİM üyelerinin girişimcilerle ortak projeler geliştirmesi için yönetim olarak elimizi ve gövdemizi taşın altına koyacak, ihracatımızda katma değer artışını sağlayacağız."

- "Başkan yardımcıları daha aktif ve sorumluluk sahibi olacak"

Türkiye’nin 500 milyar dolarlık 2023 hedeflerine ulaşması için var gücüyle çalışacaklarını belirten Gülle, şöyle konuştu:

"Sektörler konseyini yönetim gibi çalıştıracağız. Meclisin bütün delegelerinin fikir ve görüşlerinden faydalanarak meclisi üç ayda bir toplantıya çağıracağız. İhracatçının sorunlarının anında çözülmesi amacıyla 'Alo 24 ihracat hattı' kuracağız.

Eğitim kurumlarıyla iş birliğine giderek, insan kalitesini artırma yönünde çalışmalar yapacağız. İhracatçının finansman sorunlarını çözümünde ve desteklerin artırılması ve finansa daha rahat ulaşılması için çalışacağız.Yapacağımız önemli değişikliklerden birisi de başkan yardımcısı sayısını artırmak. Tarım, sanayi, mevzuat, uluslararası pazarlar ile Ar-Ge ve İnovasyon olmak üzere 5 başkan yardımcılığı oluşturacağız. Başkan yardımcıları daha aktif ve sorumluluk sahibi olacak. Teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanarak üyelerin toplantılara interaktif katılımını sağlayacağız. TİM Kanunu’nu tekrar gözden geçirerek, uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi için düzenleme yapacağız."

- "Kesintisiz ihracat uygulamasını başlatacağız"

Gülle, 7/24 İhracat uygulaması ile kesintisiz ihracat dönemini başlatacaklarını dile getirerek, 7/24 ihracat sistemine göre çalışacak gümrük idareleri ile ihracatta maliyetlerin düşeceğini kaydetti.

Halihazırda 3 vardiya ile üretim yapan ancak ihracat işlemlerinde mesai saatleri içerisine sıkışan ihracatçıların depolama ve lojistik maliyetlerinin kayda değer şekilde gerileyeceğini anlatan Gülle, şunları kaydetti:

"7/24 İhracat demek, ihracat mantığını kamu-özel tüm kesimlerin benimsemesi demek. 7/24 çalışmak bütün kurumların hatta sokaktaki vatandaşın bile ihracatın ciddiyetini ve gerekliliğini anlamasını sağlamak demek. Bunu sağladığımızda üretimde ve ihracatta verimlilik artacak. İhracatın katma değeri yükselecek, ihracatçı kazanacak. 500 milyar dolarlık ihracat hedefine daha kolay ve hızlı ulaşacağız ve tabii ki ülkemiz kazanacak.Başkan seçildiğimizde öncelikle başkana

değil ekibe dayalı bir yönetim şekli getireceğiz. Hedeflere ulaşmada her türlü

sorunun üzerine giderek Türkiye’nin 500 milyar dolarlık hedefe ulaşması için

var gücümüzle çalışacağız."

- "Genç fikirleri sanayicilerle buluşturacağız"

TİM Başkan adayı Tahsin Öztiryaki de geçmiş dönemde yaptıkları çalışmaların, Türkiye ihracatının altyapısını güçlendiren projeler olduğunu düşündüğünü söyledi.

Katma değerli ürünler üreterek dünyaya sürdürülebilir şekilde ihracat yapmak, Türk ürünlerini dünyanın gelişmiş ülkelerine satmak ve sanayicileri katma değer ve tasarımla buluşturmak gibi önemli projelere imza attıklarını aktaran Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Dünya konjonktürü paralelinde ihracatımız artarak bir yerlere ulaştı. Fakat sektörlerin içine daha çok girerek birliklerle daha yakın temas kurarak bütün sorunları tespit edip, çözümlenmesini sağlayacağız. Amacımız ihracatın önündeki engelleri kaldıracak çalışmalar yapmak. Tüm ihracatçı birlikleri ile hep beraber tartışarak, ortak akıl ile nasıl daha ileriye gideriz diye çalışmalar yapacağız.

Katma değerli ürün yapabilmek için tasarıma Ar-Ge’ye ve inovasyona daha çok önem verilmesini sağlayacağız. Bunun için katma değer yaratabilecek, düşünen genç fikirlere ihtiyacımız var. Genç fikirleri sanayiciler ile buluşturacağız. Türkiye’nin her anlamda çok zengin yerel ham madde ve beceri zenginlikleri var. Bu zenginlikleri bölge insanımız ile ortaya çıkartıp, ihracata katkı verdireceğiz. Bunun paralelinde bölgenin istihdamını artıracağız ve genç iş gücünü harekete geçireceğiz. Kurmayı planladığımız 'İhracat Timleri' ile ihracatı gençlerimize yerinde öğreteceğiz."

- "Ara mamul ithalatı 172 milyar dolar, bunu azaltmak görevimiz"

"Her şirketin, ürettiğinin yüzde 50’sini ihraç etmesi gerektiğini bilmesini sağlamamız lazım." ifadesini kullanan Öztiryaki, ancak bu şekilde Türkiye'nin ihtiyacı olan döviz girdisinin sağlanabileceğini kaydetti.

Öztiryaki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arzu edilen döviz girdisini sağlarsak hem şirketlerimizin hem de ülkemizin ekonomisini güçlendirip katkı sağlamış olacağız. İhracat olgusunu yaygınlaştıracağız, KOBİ’lerin bu konuda gelişimini sağlayacağız. 71 bin olan ihracatçı sayısını artırmak için çalışacağız. Ürettiklerimizi dünyanın her yerine satabiliyoruz. Geçmiş yıllara göre çok fazla yol aldık. Bu özgüveni tekrar canlandırıp dünyanın her yerine taşımalıyız. Yeni pazarlar keşfetmemiz lazım. Gelişen pazarlarda Hindistan ve Çin pazarını göz ardı etmemeliyiz. Asya pasifik pazarında da büyümeliyiz. Ayrıca ara mamul ithalatı 172 milyar dolar, bunu azaltmak da bizim görevimiz. İthalata panzehir olmaya çalışacağız.

Türkiye’de sadece sanayi alanında değil tarım alanında da katma değerli ürünler yapmalıyız. Örneğin; organik tarım alanları yaratarak katma değer sağlayabiliriz. Şu an üretilen ürünleri daha iyi ambalajlayarak daha katma değerli hale getirebiliriz. Ürünlerimizi perakende zincirlerimizle beraber dünya pazarları ile buluşturmalıyız. Türk markalarının mağazalarını açarak hem Türk markasının dünyada gelişmesini sağlamak hem de ihracatı arttırmak amacında olmalıyız."

- "Hala kullanılmayan imkanlar var"

TİM Başkan adayı Oğuz Satıcı ise TİM’de, dolayısıyla özel sektörün ihracatında yeni bir hikayeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Ben ve yol arkadaşlarım bu yeni hikayeyi yazacağız." diyen Satıcı, "Şu an Türkiye’nin ihracatını 4 yılda 400 milyar dolara çıkarma potansiyeli var. Ben bu potansiyeli gerçekleştirebilirim. Potansiyel, dinamizm ve heyecan olmadan gerçekleşemez. Bu nedenle, her şeyden önce ihracatın tüm aktörleri arasında ve her alanında koordinasyonu sağlayacağız. Her ay ihracatçı birlikleri başkanları ile düzenli toplanacağız." ifadelerini kullandı.

TİM bünyesinde görev almadığı 10 yıllık süreçte yeni tecrübeler kazandığını anlatan Satıcı, yeni ilişkiler ve güçlü kanallar oluşturduğunu kaydetti.

Bu kanalların birden fazla ihracatçı sektörü yıllık satın alması veya aracılık ettiği ticaret hacmi 10 milyarlarca dolar düzeyinde olan küresel yapılarla bir araya getireceğini öne süren Satıcı, şöyle konuştu:

"TİM, başkanlığımda doğrudan pazarlama ve sıcak satış imkanlarını ihracatçı sektörlerin hizmetine sunacak. E-ticaret ve dijital kanallar üzerinden tanıtımı ihraç ürünlerimizi için çok daha fazla etkin hale getireceğiz. Hala kullanılmayan imkanlar var. Onları devreye alacağız. Bugünlerde ticaret savaşları gündemde ve bu ortamda ihracatı artırmanın zor olduğundan bahsedenler çıkabiliyor. Ama mümkün. Çünkü açık duvarlar da var. O açıkları kullanmak gerekiyor. İhracatçıları anlamlı kılan nokta da bu noktaları kullanma becerisidir. AB, ABD ve Asya pazarlarında etkin koordinasyonu sağlayacağız

Yakın zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği örneğinde gördüğümüz ihracatçı ailesine yeni sektörler katılacak. Orada 9 sektör bulunuyor. O sektörlerin hepsi ayrı bir birlik haline gelecek. Şu an Türkiye'nin hiç ihracat yapmadığı alanlar var. Örneğin, resim, heykel, hat gibi eserler ihraç edilir hale gelecek. Bunlar milyarlarca dolarlık pazar oluşturuyor. Biz şu an orada sıfırız ama olacağız. Yeme içmede gıdada dünyada söz sahibi olabiliriz. Yol arkadaşlarımdan biri sırf bunun için çalışıyor."

- "Devletle, siyasetle, saygın, güçlü ilişkiler geliştireceğiz"

Satıcı, göreve seçilmesi halinde TİM'in, bilişim ve teknoloji ile dönüşmek zorunda olan Türkiye ihracatçısını tam zamanında ve yerinde destekleyen bir yere dönüşeceğini söyledi.

"Endüstri 4.0’ın gelişimine destek verirken İhracat 5.0’ı geliştireceğiz." diyen Satıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ihracatçılar, her yıl yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde cari açık veren Türkiye ekonomisinin yegane çıkış yoluyuz. Devletle, siyasetle, saygın, etkin güçlü ilişkiler geliştireceğiz. Milletimizin iradesi ile seçilmiş her iktidarın, dünyadaki gözü kulağı ve küresel aklı olacağız.

İhracatçı şirketlerimizin yüksek nitelikli bilgiye, donanımlı insan kaynağına, küresel pazarlama olanaklarına, düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmana daha kolay ulaşabilmeleri için, yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada tasarım ve üretim yapabilme kabiliyetine sahip olabilmeleri için, onların rekabet güçlerin artırabilmek için somut ölçülebilir destekler vermek için çalışacağız. İhracatın katma değeri ve çeşitliliği sürekli artacak."