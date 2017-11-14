Times - Suudi Arabistan, Filistin lideri Abbas’a ültimatom verdi: Ya ABD planını kabul et ya da istifanı ver

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a 'ABD'nin hazırladığı Orta Doğu barış planını kabul et' baskısı yaptığını yazıyor.
Haberde Mahmud Abbas'ın bir hafta önce Riyad'ı ziyareti sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner öncülüğünde hazırlanan barış planının gündeme geldiği ifade ediliyor.
Gazetenin haberinde, "Prens Muhammed Mahmud Abbas'a 'Trump planı açıkladığında ABD'liler ne önerirse kabul et ya da istifanı ver' dedi" ifadeleri yer alıyor.
Mahmud Abbas'tan bir hafta önce de Jared Kushner Riyad'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Times, Kushner ve veliaht Prens Muhammed arasındaki görüşmenin gece geç saatlere kadar devam ettiğini ve İsrail - Filistin sorununa kalıcı çözüm getirecek bir Orta Doğu barış planı üzerinde görüşmelerin yapıldığını yazıyor.
Haberde, "Kushner, Trump'ın baş müzakerecisi Jason Greenblatt, ulusal güvenlik danışman yardımcısı Dina Powell ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman bir süredir Orta Doğu barış planı üzerinde çalışıyorlar" deniyor.
Haberde görüşüne yer verilen üst düzey bir İsrailli yetkili ise "Öyle gözüküyor ki plan konusunda işi ciddiye almaya başladılar" diyor.
Times, "Körfez ülkeleri Filistin'e ihanet ettikleri izlenimi yaratmadan İsrail'le birlikte İran'a karşı daha iyi bir koordinasyon sağlamak için barış planının hayata geçmesini istiyor" yorumunu yapıyor.
Haberde ABD'nin Orta Doğu barış planı önerisini gelecek yılın başlarında açıklayabileceği de vurgulanıyor.
"ABD'nin planında, işgal altındaki bölgelerdeki yerleşim yerleriyle ilgili olarak İsrail hükümetinin taleplerinin büyük bir kısmının kabul edilmesi muhtemel" diyen Times, Trump yönetiminin iki devletli çözüm fikrine daha yakın bir noktaya geldiği de ifade ediliyor.
Suudi Arabistan'ın Filistin konusundaki girişiminin bir diğer nedeninin de Hizbullah - Hamas bağlantısı olabileceği belirtiliyor:
"Suudi Arabistan, Hamas ve Hizbullah'ın daha sıkı bir bağ kurarak Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarının kontrolünü tamamen ele geçirmesini istemiyor."
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