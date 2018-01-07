Tırnak batıklarının yaşam kalitesine de olumsuz yansıdığını belirten Uzm. Dr. Ayfer Aydın, en çok ayak başparmaklarında olmakla beraber tüm tırnaklarda batık durumunun gelişebileceğini aktardı.
"YANLIŞ AYAKKABI TIRNAK BATIĞINA NEDEN OLUR"
DHA'nın haberine göre; yanlış ayakkabı seçimiyle de gelişebilen tırnak sorunlarını hafife almamak gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Aydın, "Sivri uçlu tırnaklara baskı yapan ve onları sıkan ayakkabılar giymek, tırnaklarda batık gelişimini kolaylaştırabilir. Tırnak mantarı gibi bazı tırnak hastalıklarının tırnakta oluşturduğu şekil bozuklukları, tırnakta kalınlaşmalar da tırnak batıklarının yine en sık sebepleri arasındadır.Tırnakların hatalı ve çok dibinden yuvarlak içe kıvrık kesilmesi tırnak batığı gelişimini kolaylaştırır" diye konuştu.
"DIŞARDAN GELEN DARBELERE KARŞI AYAKLARINIZI KORUYUN"
Ayağa dışarıdan gelen darbelerin özellikle sporcularda sık karşılaşılan travmaların tırnak batığının nedenlerinin başında geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Aydın, "Gebelik döneminde de ayakta oluşan ödem ve şişlik, kilo alımı tırnak yatağında bası oluşmasına ve batık gelişmesine yol açan diğer sebepler arasındadır.Tırnak batıklarında en büyük sorun ızdırap veren ağrıdır. Bu ağrı bazen kişinin yaşam kalitesini ciddi boyutta etkiler. Günlük yaşamında, iş yaşamında ciddi aksamalara yol açabilir. Ağrı bazen o kadar şiddetlidir ki, gece uyurken yorgan ya da battaniyenin teması bile rahatsız edebilir. Aynı zamanda batık tırnak; tırnak yatağında enfeksiyon gelişimine ve tırnaklarda daha kolay mantar oluşumuna da zemin hazırlar. Batıkla beraber gelişen bakteriyel ve mantar enfeksiyonu da tedavi edilmelidir" şeklinde konuştu.
BATIK TIRNAK TEDAVİSİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Hastaların genelde ilk önce kuaförlere başvurduğunu fakat pedikür yönteminin batık tırnağı kesinlikle tedavi etmeyeceğini söyleyen Uzm. Dr. Aydın şöyle konuştu: "Ağrılı batık durumunda hastaların ilk başvurusu genellikle kuaförlerdir. Tırnak batığı tedavisinde çok sayıda sonuç vermeyen ve hala yapılan yanlış tedavi yöntemleri var ne yazık ki! Pedikürle batık tırnağın bası yapan kısmı kesilerek geçici olarak sadece ağrı dindirilir. Batık tırnağı kesinlikle tedavi etmez.
Ancak çok sayıda hasta bu yöntemlerle çare arayarak uzun yıllar ağrıyla bu şekilde baş etmeye çalışır.Yine batık tedavisinde çeşitli merkezlerde uygulanan ılık kompresler, pamuk veya tel sistemi ile yatağın genişletilmeye çalışılması ile çözüm aranır. Ancak tırnağın yumuşak dokuya batmasındaki temel sebep olan tırnağı uzatan kök kısım oradan uzaklaştırılmadıkça yapılan tüm geçici işlemler sonuç vermeyecektir. Yani bu işlemler sadece geçici çözümlerdir ve kalıcı bir sonuç vermezler. Batık tırnağa sebep olan kök yerinde durduğu sürece, yapılan bütün işlemler sonuçsuz kalacaktır ve işlem sonrasında batık tekrar edecektir."
Batık tırnağı olan hastalara yapılan önemli tedavi yanlışlarından birinin de tırnağın bütün olarak çekilmesi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Aydın, "Bütün olarak çekilen tırnak neyazık ki aynı şekilde batık olarak geri çıkacaktır.Yani tırnağın bütün olarak çekilmesi yanlış bir yöntemdir" diye konuştu.
BATIK TIRNAK TEDAVİSİ
İşleme lokal anestezi yöntemi kullanılarak tedavi edilecek batık kısmın uyuşturulması ile başlandığını kaydeden Uzm. Dr. Aydın, "Uyuşma tamamlandıktan sonra batık kısım tırnak yatağı ile birlikte ince bir şerit halinde çıkarılır. Sadece batığı oluşturan ve onu uzatan yatak, yani kök kısım özel bir aletle törpülenir. Böylece batığın tekrarlaması önlenmiş ve batık tırnak tedavisi tamamlanmış olur. İşlem sonrasında herhangi bir istirahat dönemi gerekli değildir, aksine hasta batık olan kısım artık çıkarıldığı için çok rahatlamıştır, işlem sonrasında hemen ayağa kalkıp günlük yaşamına ve iş hayatına dönebilir" dedi.
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