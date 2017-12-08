Tiyatro ve sinemaya para ayırmadık

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) 2016’ya ilişkin açıkladığı kültür ekonomisi verilerine göre, geçen yıl hane halkı kültür harcamaları 2015’e göre yüzde 13.9 artarak, 14 milyar 79 milyon 164 bin TL olarak gerçekleşti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, kültür harcamalarında aslan payını televizyon ve TV yayın masrafları aldı. Televizyon ve TV yayın masraflarına 2015’te 3 milyon 719 bin 580 TL harcayan vatandaşlar, 2016’da 3 milyon 971 bin 450 TL harcama yaptı. Kablolu ve özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler, geçen yıl 1 milyon 678 bin 634 TL oldu. Bu rakam, toplam hane halkı kültür harcamalarının yüzde 11.9’unu oluşturdu. Kablolu ve özel TV yayın hizmetleri için 2015’te ise 1 milyon 535 bin 788 TL ödendi.

MÜZEDE ARTIŞ VAR

İstatistiklere göre, 2015’te sinema, tiyatro ve konserler için hane halklarının yaptığı harcama 709 bin 818 TL’yken, 2016’da 678 bin 634 TL oldu. Sinema, tiyatro ve konserler için yapılan harcamaların toplam hane halkı kültür harcamaları içerisindeki oranı, yüzde 5.7’den yüzde 4.8’e geriledi. Müzeler, hayvanat bahçeleri gibi yerlere giriş ücretleri için de 2016’da ailelerin bütçesinden toplam 77 bin 402 TL harcandı. 2015’teki rakam 59 bin 938 TL’ydi.

KİTAP HARCAMASI DÜŞTÜ

Vatandaşların gazete, dergi ve kitaplar için yaptığı harcamalar da geçen yıl bir önceki yıla göre azalma yaşandı. Kitaplar için 2015’te 1 milyon 289 bin 767 TL, 2016’da ise 1 milyon 439 bin 935 TL harcandı. 2015’te yüzde 10.4 olan toplam hane halkı kültür harcamaları içerisindeki pay, 2016’da yüzde 10.2 oldu.

Vatandaşların 2015’te 311 bin 63 TL olarak yaptığı gazete ve dergi harcamaları ise 2016’da 305 bin 803 TL’ye geriledi. Bu harcamanın toplam hane halkı kültür harcamalarındaki payı, yüzde 2.5’ten yüzde 2.2’ye indi.