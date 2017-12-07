TMSF'ye devredilen şirketin kurye aracından 1 milyon TL çalındı

Naksan Holding bünyesindeki Naksan Plastik firmasının kuryesi, iddiaya göre, dün öğle saatlerinde ödeme yapmak için Karagöz Caddesi´ndeki bir banka şubesine gitti. Kurye aracının ismi öğrenilemeyen sürücüsü otoparka bıraktığı aracın yanına geri döndüğünde araçta bulunan 130 bin lira ve 200 bin doların çalındığını fark etti.

DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olarak yazılı açıklama yapan şirket, açıklamasında ise, "Naksan Plastik firmamıza ait tahsilat ve kurye aracından 06.12.2017 tarihinde bir miktar nakit para hırsızlar tarafından çalınmıştır. Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma, inceleme ve araştırmalar Gaziantep adli ve emniyet makamlarınca titizlikle devam etmekte olup en kısa zamanda sonuçlanmasını arzu etmekteyiz. İlerleyen zamanda soruşturma sürecine göre açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.