TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), mart ayı verilerinde işsizliğin yüzde 9.9 ile tek haneye düşeceği tahmininde bulundu. Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş olan SPM, “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasını tamamladı.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre SPM, TÜİK’in 18 Haziran’da açıklayacağı Mart 2018 döneminde işsizliğin 0.7 puan azalarak yüzde 9.9’a ineceğini öngördü. SPM’ye göre, aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik 0.1 puan azalarak yüzde 11.5 seviyesine gerileyecek. Bu gelişmelere paralel olarak istihdam oranı 0.5 puan artarak yüzde 47.1 düzeyinde gerçekleşecek. Sanayide istihdam edilenlerin sayısı ise 5 milyon 675 bin kişiye ulaşacak.